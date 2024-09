Ezt soha többet ne edd reggelire - figyelmeztet a táplálkozási szakértő

Az egészségséges bélrendszer gurujaként ismert Tim Spector bevallotta, hogy korábban rendszeresen fogyasztott reggelije – müzli alacsony zsírtartalmú tejjel, narancslé és tea – energiazuhanáshoz vezetett. A neves doktor 11 óra körül jelentős fáradtságot tapasztalt, ami arra késztette, hogy újragondolja étrendjét. Tim rájött, hogy a reggelije hirtelen cukorhullámot okoz, ezért úgy döntött, hogy megváltoztatja reggeli rutinját, hogy könnyebben átvészelje a napot.

Ezt soha többet ne edd reggelire: tanácsolja a táplálkozási szakértő

"Most viszont magas zsírtartalmú joghurtot fogyasztok dióval, magokkal és néhány bogyós gyümölccsel" - meséli új rutinját a szakértő.

Sosem iszom narancslevet – ez egy nagyon egészségtelen ital, és sok feketekávét fogyasztok, amiről most már tudom, hogy jót tesz nekem. Ez teljesen más, mint korábban.

Kutatások szerint az étkezés után gyakran előforduló vércukorszint-emelkedések növelhetik bizonyos betegségek, köztük a szívbetegségek kockázatát. Ezen túlmenően azt is kimutatták, hogy azok az emberek, akik ezeket az emelkedéseket és az azt követő vércukorszint-zuhanásokat tapasztalják, gyakrabban érzik magukat éhesnek a nap folyamán, ami túlevéshez vezethet.

Spector azt javasolja, hogy a napot magas rosttartalmú reggelivel érdemes kezdeni, hogy hosszabb ideig jóllakottnak érezzük magunkat. Ilyen lehetőségek például a dióval megszórt zabkása, natúr joghurt bogyós gyümölcsökkel, házi granola vagy friss gyümölcsök. Ezenkívül érdemes megfontolni magas fehérjetartalmú ételek, bélbarát fogások és komplex szénhidrátok, például teljes kiőrlésű pirítós avokádóval való fogyasztását.

Tim az ebédszokásain is változtatott. Orvosi pályafutása során gyakran választott kényelmes, ám egészségtelen ételeket, anélkül hogy tudta volna, milyen hatással vannak a vércukorszintjére.

Bevallotta: „Megváltoztattam az ebédemet is, mert legalább 10-15 évig kórházi ebédet ettem, először a kantinban, majd később a közeli szupermarketben vettem egy egészségesnek tűnő szendvicset barna kenyérrel, kukoricával, tonhallal és egy smoothie-val. Nem is tudtam, hogy ennek a fogyasztása is cukorhullámhoz vezet.”