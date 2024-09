Sharon Stone 66 évesen is bombázó: bikiniben mutatta meg alakját

Sharon Stone Instagram-oldalán tett közzé egy videót arról, hogyan múlatja otthon az időt. A sztár edzés után mutatta meg magát, ahogy kilép a medencéből apró bikinijében.

Forrás: Getty Images/70th Taormina Film Festival 2024 - Photocall - Day 8

Sharon Stone bikiniben: 66 évesen is gyönyörű

A színésznő igazán nem panaszkodhat alakjára, de mint ahogy azt a közzétett videója is mutatja, rendszeresen tesz azért, hogy megőrizze idomait. A sztár Instagram-oldalán posztolt egy felvételt magáról, ami éppen edzés után készült. A képsorokon az látható, ahogy Sharon Stone kiemelkedik a habokból. Látszik, hogy a színésznő boldog és magabiztos, valamint az is, hogy 66 évesen is kifogástalan az alakja, így bátran visel apró bikinit. „Most fejeztem be az edzésemet" - írta Sharon a poszthoz, amely alatt a kommentelők nem győzik dicsérni a színésznőt. „Olyan gyönyörű és erős" - írta az egyik felhasználó. „Milyen csodálatos szirén" - írta egy másik, de sokan áradoztak még a sztárról, és nemcsak az alakjáról, hanem a tehetéségről is.

Sharon heti öt napot edz, egyebek mellett pilatesezik, a jógázik és erőnléti edzéseket végez. Korábban pedig beszélt arról is, hogy szereti az úszást, ezzel őrzi meg az aktivitását.

Sharon Stone fájdalmas vallomása: „A betegségem alatt kisemmiztek, semmim nem maradt"

Sharon Stone ünnepelt filmcsillag és szexszimbólum volt, és noha a hírnevén soha nem esett csorba, egy betegség miatt többé nem kapott munkát: sztrókot kapott, ami az egész életét romba döntöte. Sharon Stone elmondta, körülbelül 18 millió dollárnyi megtakarítását veszítette el a sztrókját követően, elvesztette a gyerekei felügyeleti jogát és tönkrement a karrierje. A teljes gyógyulásához körülbelül 7 év kellett, és addig a körülötte lévők pedig kihasználták, hogy nem teljesen önmaga. „18 millió dolláros megtakarításom volt, sikeres voltam, de minden eltűnt. A hűtőm és a telefonom is mások nevén volt" - nyilatkozta.