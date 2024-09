Cristiano Ronaldo barátnője fenekét markolássza: Georgina Rodríguez fehér bikiniben fürdőzött

Cristiano Ronaldo barátnője, Georgina Rodríguez fehér bikiniben élvezte a St. Tropez-i meleget, míg a focista minden bizonnyal inkább vele, és a dús idomaival volt elfoglalva.

Cristiano Ronaldo és barátnője, Georgina Rodríguez

Forrás: Getty Images

Christiano Ronaldo luxusjachton markolászta barátnője fenekét

Christiano Ronaldo és barátnője, Georgina Rodríguez a francia Riviérán töltötték idejüket egy luxusjachton, és a képek tanúsága szerint nagyon jól szórakoztak. A sztárfocista kedvese fehér bikiniben süttette idomait, amik a sztárfocistát is elbűvölték olyannyira, hogy le sem tudta róla venni a kezét: Georgina fenekét markolássza. A páros a jacht hátsó fedélzetén pihent, miközben láthatóan nagyon élvezték egymás társaságát.

Shirtless Cristiano Ronaldo squeezes rumored wife Georgina Rodríguez’s butt aboard yacht in St. Tropez https://t.co/65LvGQNNiH pic.twitter.com/dKcCj0dZ66 — Page Six (@PageSix) September 2, 2024

Georgina Rodríguez a vörös szőnyegen is megmutatta idomait

A 30 éves Georgina Rodríguez tiszteletét tette az olaszországi Velencében a Diva E Donna 20. évfordulóján. Christiano Ronaldo barátnője párja nélkül érkezett az eseményre, és igazi dívaként tündökölt a vörös szőnyegen. Egy combig kivágott fehér sifonruhát viselt, és egy virágos nyaklánccal díszítette a ruhát, valamint egyszerű, pántos magassarkúval egészítette ki a megjelenését. A 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivállal egybeeső eseményen átvehette a Diva e Donna Woman of the Year díjat Soy Georgina (Én, Georgina) című dokumentumfilmjéért, amely a Netflixen látható.

Az a hír járja, hogy Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez összeházasodtak

„Nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy Cristiano feleségül vette Georginát. Egyszerűen nem tudom" - mondta Cristiano Ronaldo képviselője azután, hogy elterjedt az a pletyka, hogy a pár a legnagyobb titokban összekötötte az életét. Cristiano Ronaldo ugyanis több alkalommal is a feleségeként hivatkozott Georginára, de ezeken az elszólásokon kívül semmi nem utal arra, hogy figyre léptek volna. „Megiszom a kávémat, amikor elkezdem a napomat. Ez a rutinom...reggel megiszom a kávémat, beszélek a gyerekeimmel, a feleségemmel és elkezdem a napot" - mondta Ronaldo. Meglehet, hogy csupán az életük teljes összefonódása indokolja ezt a megszólítást, de az is előfordulhat, hogy valóban összekötötték az életüket hivatalosan is. Amennyiben így van, valószínűleg hamarosan kiderül majd. Ronaldo és Georgina 2016 óta alkotnak egy párt, a nő a focista három gyerekének a mostohaanyja, és született két közös gyerekük is. Egy kisbabájukat azonban elvesztették.