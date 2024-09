Claudia Schiffer és lánya egyforma ruhában pózolt: anya és lánya mintha ikrek lennének

Az egykori szupermodell lenyűgözően nézett ki, amikor a hétvégén lányával, Clementine Poppyval szinte ugyanolyan ruhában lépett ki New York utcáira. Claudia Schiffer és lánya amúgy is kísértetiesen hasonlítanak egymásra, de így, hogy mindketten egyenes szárú farmert és hosszú ujjú fekete felsőt viseltek és szőke fürtjeik szabadon hullottak a vállaikra, valódi klónoknak látszottak.

Claudia Schiffer férje, Matthew Vaughn 22 éve házasok, 3 gyerekük van

Forrás: AFP

Claudia Schiffer lánya anyja nyomdokaiba lép

A volt szupermodell és férje Matthew Vaughn 22 éve házasok, három gyerekük van: Clementine-on kívül a párnak van egy 21 éves fia, Caspar és egy 14 éveslánya, Cosima is. A híresen zárkózott család Londonban él, de mostanában New Yorkban tölti az idejét. Híres anyja nyomdokaiba lépve Clementine már 18,1 ezer követővel rendelkezik az Instagramon, és gyakran ad betekintést pazar életmódjába.

Claudia és Matthew 2002-ben házasodtak össze, miután először egy vacsorapartin találkoztak, és nem sokkal azután, hogy kimondták az igent, egy lenyűgöző suffolki kastélyt vásároltak, amely állítólag több mint 9 millió dollárt ér. A 14 hálószobás ház 350 hektáros területen fekszik, és állítólag nemcsak a családnak, hanem számtalan állatnak is otthont adott csemetéik gyerekkorában, köztük kutyáknak, macskáknak, juhoknak, disznóknak és egy teknősbékának is.

Claudia nyara a világjárás jegyében telt, hiszen a sztár a múlt héten Görögországban ünnepelte 53. születésnapját, ahonnan egy lenyűgöző, fehér bikiniben készült videót osztott meg 2,3 millió követőjével az Instagramon. A poszthoz ezt írta: „A görög pillangó idén is eljött a születésnapomra. Köszönöm a sok kedves üzenetet!”

Anya és lánya közös fotóját ITT tekintheted meg.

Nem Claudia Schiffer az egyetlen szupermodell, akinek van egy hasonmás lánya

Kate Moss 21 éves lánya, Lila szintén az anyja nyomdokaiba lépett, és saját modellkarriert futott be, de nemcsak ebben hasonlítanak, anya és lánya külsőre is olyan, mint két tojás. Kate és Lila gyakran mutatkoznak együtt divateseményeken, de együtt is nyaraltak, ráadásul vitté magukkal Lila 23 éves barátját, Yoni Helbitzet is.