Rendszeresen jársz futni? Így vigyázz a térdedre!

Akár most kezdtél bele a futásba, akár egy ideje már rendszeresen kijársz a parkba, fontos, hogy az edzésed fokozatos legyen, és ne erőltesd túl magad. A térdfájdalom futáskor azt jelzi, hogy valami nincs rendben: lehet, hogy túl gyorsan akarsz fejlődni, de az is lehet, hogy túlságosan intenzív a tempód. A térdvédelem már a legelső edzéstől kezdve nagyon fontos, ugyanis hosszú távon akár komoly sérülés is érheti a meggondolatlan futókat. Mutatjuk, hogyan tudsz vigyázni a térdedre futás közben!

A térdfájdalom futáskor és jóval utána is jelentkezhet.

A térdfájdalom futáskor megerőltetés miatt is lehet

Kisebb-nagyobb fájdalmakat gyakran érezhetsz a térdedben futás közben, ilyenkor túlterhelés is lehet a háttérben. Amikor futsz, a testsúlyod többszöröse nehezedhet a térdedre, emiatt kisebb, önmagukban nem jelentős sérülések alakulhatnak ki. Ezek összeadódása azonban az ízület túlterhelését okozhatják. Kezdők gyakori hibája, hogy rövid idő alatt szeretnének minél hosszabb távot lefutni, csakhogy a megfelelő edzettség elérése nélkül még egy két kilométeres táv is megterhelő lehet eleinte, és hamar jelentkezik a térdfájdalom futáskor, majd később utána is. Ettől pedig sokaknak elmegy a kedve az egésztől, és feladják a futást, pedig átgondolt tervezéssel el lehet érni a tíz kilométeres távot is néhány hónap alatt!

Edzésterv nélkül nem érdemes nekifogni

Az interneten rengeteg kiváló futó edzésterv érhető el, érdemes kipróbálni valamelyiket. Nemcsak azért, mert így minden alkalomra lesz motivációd, hogy mit szeretnél elérni, de azért is, mert így nem fordulhat elő túledzés, és a térd megterhelése. Ezek az edzéstervek a fokozatosság elvét követik, így elkerülheted a megerőltetés okozta gyulladást, fájdalmat. Fontos tudni azonban, hogy mielőtt belevágnál kezdőként a futásba, érdemes a háziorvosoddal konzultálni, hiszen szív- és érrendszeri betegségek, vagy jelentős túlsúly esetén létfontosságú az orvosi vélemény; meglehet, hogy más mozgásformát fog javasolni.

Ne maradjon el a bemelegítés és a nyújtás

Sokan felesleges időhúzásnak tartják őket, pedig mindkettő léfontosságú ahhoz, hogy ne jelentkezzen térdfájás futáskor. A bemelegítés felkészíti a testet a mozgásra, felgyorsítja a légzést, a pulzust, bemelegednek az izmok, így nem átmenet nélkül kapják az edzés okozta terhelést. A nyújtás pedig elősegíti az izmok gyorsabb regenerálódását. Ha ezekről gondoskodsz, az izmaid képesek lesznek kompenzálni az ízületekre irányuló hatásokat futás közben.