Vérnyomáscsökkentés természetesen: 7 módszer, amely óvja a szívedet

Ha magas a vérnyomásod, felmerülhet a kérdés, hogy kell-e gyógyszert szedned a kezelésére. Akár igen, akár nem, az életmódváltás létfontosságú szerepet játszik a vérnyomáscsökkentésben. A következő módszerekkel megelőzheted, késleltetheted a kialakulását vagy csökkentheti a már szedett gyógyszer mennyiségét.

A vérnyomáscsökkentés fontos a szív védelmének érdekében

Forrás: Shutterstock

7 természetes módszer a vérnyomáscsökkentés érdekében

A vérnyomás optimális értéke függ a kortól és a nemtől is, de az általánosságban elmondható, hogy a normál tartomány 140/90 Hgmm alatt van. Akinek a vérnyomásméréskor rendszeresen ennél magasabb a vérnyomása, és a 24 órás vérnyomásmérés sem mutat mást, nagy valószínűséggel kezelésre van szüksége, tehát mindenképpen orvoshoz kell fordulnia. Ám attól függetlenül, hogy szed valaki gyógyszert, vagy sem, életmódbeli változtatásokra is szüksége lesz a vérnyomáscsökkentés érdekében. A szervezetünk már a legkisebb változtatásokat is nagyra értékeli, tehát nem kell megijedni, nem feltétlenül drasztikus életmódváltáról van szó, de azért némi odafigyelést és áldozatot megkíván az egészségünk.

1. Fogyás, különös tekintettel a has tájékára

Oké, első feladatnak talán egy kicsit nehezebbnek tűnik, mint azt sejtettük az életmódváltás kapcsán, de hidd el megéri! A testsúly növekedésével gyakran nő a vérnyomás is. A túlsúly alvás közben is okozhat légzési zavarokat, ezt az állapotot alvási apnoénak nevezik. Az alvási apnoe tovább emeli a vérnyomást. A fogyás az egyik legjobb módja a vérnyomáscsökkentésnek. Ha túlsúlyos vagy elhízott vagy, már egy kis súlyvesztés is segíthet. Általánosságban elmondható, hogy a vérnyomás minden egyes kilogramm fogyással körülbelül 1 Hgmm-rel csökkenhet. A derékbőség mérete is fontos. Ha túl sok súlyt hordozunk a derék körül, az növelheti a magas vérnyomás kockázatát.

2. Rendszeres testmozgás

A rendszeres aerob testmozgás körülbelül 5-8 Hgmm-rel csökkentheti a magas vérnyomást. Fontos, hogy rendszeresen sportolj, hogy a vérnyomásod ne emelkedjen meg újra. Általános célként törekedj a mindennapos, legalább 30 perces mérsékelt fizikai aktivitásra. A testmozgás segíthet abban is, hogy az ideálisnál kissé magasabb vérnyomás ne alakuljon át magas vérnyomássá, azok számára pedig, akiknek már magas vérnyomásuk van, a rendszeres testmozgás csökkentheti a vérnyomásukat. Az erőnléti edzés szintén segít a vérnyomáscsökkentésben, érdemes hetente legalább két napon erőnléti gyakorlatokat végezni, szakember iránymutatása mellett.