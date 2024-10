BMI helyett BRI: miért jobb a testkerekségi index, mint a testtömegindex?

Szakértők egyre inkább elavult mérőszámként tekintenek a BMI-re.

Forrás: Shutterstock

Hasonló eredményekkel zárult a Nanjingi Orvosi Egyetem kutatása is, amely a Journal of the American Heart Association című folyóiratban jelent meg. Az ottani kutatók azt találták, hogy ha valakinek hat éven át folyamatosan magas a BRI-értéke, az 163 százalékkal növelte a szív- és érrendszeri betegségek — például a szívroham és a stroke — kialakulásának kockázatát. A tanulmány szerzője, Dr. Yun Qian elmondta, hogy ennek oka az lehet, hogy az elhízás és a magas hasizsír-szint számos olyan állapottal hozható összefüggésbe, amelyek miatt nagyobb valószínűséggel alakul ki szívbetegség, például magas vérnyomás.

Dr. Qian hozzátette: „A BRI-mérések potenciálisan felhasználhatók a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásának előrejelző tényezőjeként."

BMI elavultsága és kritikái

Úgy tűnik, hogy a szakértők egyre inkább elavult mérőszámként tekintenek a BMI-re. Az Amerikai Orvosi Szövetség 2023-ban azt ajánlotta, hogy ne használják széles körben az orvosi rendelőkben. A szervezet szerint a BMI használata problémás, mert:

csak jómódú fehér férfiak adatai alapján kísérletezték ki, ennek ellenére minden demográfiai csoport esetében alkalmazzák, ez pedig pontatlanná teszi az eredményeket.

nem képes különbséget tenni az izomból és a zsírból származó súly között, ezért például az erősen izmos sportolókat is elhízottnak minősíti.

Ennek ellenére a BRI-t sem tartják tökéletesnek - jobb ugyan, mint a BMI, de még mindig állandósítja a testsúlyközpontú egészségügyi ellátást.