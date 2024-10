5 rossz szokás, amivel ártasz az egészségednek - Mutatjuk, mit tehetsz ellene!

Tipp: Állíts be egy időzítőt, ami félóránként vagy óránként emlékeztet, hogy állj fel és mozogj egy kicsit. Építs be apró mozgásokat a napodba, például sétálj telefonálás közben, vagy válaszd a lépcsőt a lift helyett. Még a kisebb változtatások is nagy különbséget jelenthetnek a túl sok ülés szokásának leküzdésében.