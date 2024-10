Kívül-belül csodát tesz a csiga: érdemes enni és kenni is

A csiga nyálkásságától szinte mindenki viszolyog, főleg, akivel előfordult már, hogy a nyári hónapokban mezítláb rálépett egy ártalmatlan példányra, és csak nehezen tudta lemosni magáról a nyálkás bevonatot. Mindettől azonban egyáltalán nem kell tartaniuk azoknak, akik a következő módokon, azaz élelmiszerként, vagy kozmetikumként választanák a csigát.

Élő csiga használata a kozmetikában

Állatbarát módon nyerik ki a hatóanyagot

Oszlassunk el máris egy tévhitet: a kozmetikában használatos nyálka nem az a síkos anyag, amit a csigák választanak ki a mozgásuk megkönnyítéséhez. A jótékony matériát emberi segítséggel nyerik ki, méghozzá nagyon óvatos kézi stimulálással, hogy a puhatestűek ne sérüljenek és ne érezzenek fájdalmat. A csiganyál kozmetikumokat használhatjuk arctisztító, hidratáló krém, szemkörnyékápoló, esszenciák és szérumok, arcpakolások és maszkok formájában is. Első használat előtt érdemes bőrtesztet végezni, és ha komolyabb bőrproblémával küzdünk, nem árt előzetesen konzultálni egy kozmetológussal vagy bőrgyógyásszal.

Csiganyál szépítő ereje

A különféle csiganyálkivonatot, más néven csigamucint tartalmazó kozmetikumok azt ígérik, használatukkal megfiatalodik az arc és eltűnnek a bőrproblémák. Mindez nem alaptalan, a sokrétű csodaösszetevő ugyanis számtalan pozitív hatással bír az arcbőrre. Például segít szembeszállni a bőröregedés jeleivel. A-, E- és C-vitamin tartalmának, a benne található antioxidáns, hialuron- és glikolsavnak, a glikoproteinnek és kollagénnek köszönhetően kitűnő arcápoló, és késlelteti a ráncok megjelenését is. Cinktartalma gyulladásgátló hatással bír. Rendszeres alkalmazásával szembeszállhatunk a pattanásokkal és mitesszerekkel, antimikrobiális hatásával enyhíthetjük az ezek következtében fellépő bőrpírt. Fontos sejtregeneráló tulajdonsága is van a csiganyálkivonatnak, méghozzá egyik összetevője, az EGF-fehérje miatt, ezért sebeket és hegeket is gyógyíthatunk vele.

Kincset ér a konyhában

Inkább kulináris különlegesség, mint hétköznapi élelmiszer, a franciák mégis előszeretettel fogyasztják a fokhagymás vajjal, borban főtt, vagy mártásokkal és krémekkel, házukba visszatöltött csigahúst. A megosztó alapanyagtól sokan viszolyognak világszerte, de ízlés ide vagy oda, egy dolog biztos: táplálkozásélettani szempontból tökéletes választás a csiga! Ez a sokoldalú élelmiszer könnyen emészthető, vitaminokban és tápanyagokban meglehetősen gazdag, és jól illeszkedik az egészséges, de a diétás étrendbe is, főleg, hogy alacsony a zsír- és kalóriatartalma. Emellett értékes vegyületek és ásványi anyagok is megtalálhatók benne: kiemelkedő a fehérje, az aminosav, a kálium-, kalcium-, magnézium-, foszfor-, cink- és vastartalma, de az emésztő- és idegrendszer, valamint a keringés kiegyensúlyozott működéséhez is hozzájárul a benne fellelhető B3-vitaminnak köszönhetően.