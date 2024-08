Csiganyál – Igazi csodaszer a bőrnek

A feszesítő alga

Amikor a vízben úszkálunk, szinte még a hideg is kiráz minket, ahogy az alga a bőrünkhöz ér. Pedig kozmetikumként bevetve igazán jó hatással van a külsőnkre. A spirulina algának kiemelkedő a fehérje-, és ásványianyag tartalma, emellett A-, C-, és E-vitamin is nagy mennyiségben található benne. Így tökéletesen regenerálja, kisimítja és hidratálja a bőrt. A kékalga pedig az aminosavak és vitaminok mellett retinolban gazdag, vagyis szuper ránctalanító hatású anyag, csökkenti a ráncok mélységét és kisimítja azokat.