Elton John: „Hogy őszinte legyek, nem sok maradt belőlem"

Sir Elton John a Never Too Late című új dokumentumfilmje premierjén beszélt egészségi problémáiról a New York-i Filmfesztiválon. A zenész részletesen elmondta, mi minden kínozza: a rajongók aggódnak érte.

Elton John 2023-ban vonult vissza

Elton John elpoénkodta a betegségeit

A 77 éves zenei legenda humorosan felsorolta a testrészeit, amelyeket az évek során eltávolítottak. „Hogy őszinte legyek, nem sok maradt belőlem. Nincs mandulám, vakbelem. Nincs prosztatám. Nincs jobb csípőm, se bal térdem, se jobb térdem. Valójában csak a bal csípőm maradt meg. De még mindig itt vagyok” - mondta. Hozzátette, a nyáron egy súlyos szemfertőzéssel is küzdött, ezért az egyik szemével még mindig nem lát rendesen, de az orvosai szerint - akiknek nagyon hálás - rendbejön. „Meggyógyulok, de ez egy rendkívül lassú folyamat...” - tette hozzá.