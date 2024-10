A felfázást nem a hideg hozza: baktérium, gomba, vírus vagy parazita okozza

Szövődmények is kialakulhatnak

A legtöbb húgyúti fertőzés szerencsére gyorsan és nyomtalanul gyógyul. Néha azonban a fertőzés krónikussá válik, ennek következménye a vesék károsodása, akár veseelégtelenség is. Ennek oka, hogy a húgyutakban, illetve a húgyhólyagban megtelepedő, elszaporodó kórokozók a vesébe is bekerülhetnek, ott gyulladást, szélsőséges esetben pedig a vese visszafordíthatatlan károsodását is okozhatják. A vesegyulladás jellegzetes tünetei nagyon rövid idő, akár néhány óra alatt alakulnak ki: fájdalmas vizeletürítés, magas láz, hidegrázás, derék- és hátfájás, hányás. Ilyen esetben mindenképpen kivizsgálás, esetleg műtét, vagy hosszan tartó megelőző gyógyszeres kezelés szükséges.