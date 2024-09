A bakteriális hüvelyfertőzés (bakteriális vaginózis) és a hüvelygomba (vulvovaginális candidiázis) a két leggyakoribb intimprobléma: a nők nagy része élete során legalább egyszer megtapasztalja valamelyiket, sokan mindkettőt, és vannak, akiknek visszatérő gondot okoznak. Bár mindkettőnek más és más tünetei vannak, sokszor mégis kéz a kézben járnak, ugyanis mindkettő a hüvelyflóra egyensúlya felborulásának a következménye. Nézzük, mi a különbség köztük, és hogyan ismerheted fel, melyikkel állsz szemben!

Forrás: Shutterstock

Bakteriális vaginózis

Ha a hüvelyi folyás a szokásosnál bőségesebb, kellemetlen halszagú, esetleg kicsit csíp is odalent, nagy valószínűséggel bakteriális hüvelyfertőzéssel, azaz bakteriális vaginózissal van dolgunk. A bőséges, híg folyás ilyenkor lehet áttetsző, fehér vagy szürkés színű. Ezekhez a panaszokhoz csak ritkán társul a gyulladásra jellemző fájdalom, bőrpír, duzzanat vagy viszketés, ám az enyhe tüneteket is érdemes komolyan venni, ugyanis a kezeletlen fertőzés a húgyutakra átterjedve felfázást, súlyosabb esetben vesemedence-gyulladást, de egyéb kismedencei szervekre terjedve akár meddőséget is okozhat.

Vulvovaginális candidiázis

Bár a Candida minden nő hüvelyflórájának része, az egészséges hüvely pont annyira savas, hogy gátolja a gomba szaporodását, így nem alakul ki betegség. A Candida jelenléte csak akkor okoz megbetegedést, ha megváltozik a hüvely mikrobiológiai egyensúlya, és nincs, ami féken tartsa a gomba szaporodását. A Candida az egészségesen savas hüvelyi kémhatástól eltérő, a semleges pH-hoz közeli hüvelyi környezetben nagyon gyorsan képes szaporodni. A savasság csökkenésének oka pedig lehet a túlzásba vitt tisztálkodás, a sok stressz, a helytelen táplálkozás, a szűk, műszálas fehérnemű használata, és akár egy antibiotikumkezelés is kiválthatja a fertőzést. A hüvelygomba tünetei közé tartozik a viszketés, égő érzés, valamint a sűrű, fehér, darabos, túrószerű folyás, amely kellemetlen szaggal nem jár. Emellett a hüvely és a szeméremtest pirosodása, duzzanata is jelentkezhet.