Gyógyít a hangtálak rezgése, minden porcikánkra hatással van

Nem egy újkeletű úri-muriról van szó, hiszen a tibeti hangtálak Kr. e. 560-480 körül jelentek meg először. A meditációk szinte elengedhetetlen kellékei a fém vagy kristálytálak, melyek kongatásával, rezgésével egészen különleges hangok születnek. Olyanok, amelyek akkor is hatással vannak ránk, ha nem kimondottan hiszünk az efféle dolgokban.

A hangtálterápia gyógyít

Forrás: Pixabay

A hangtál kristályból és fémből is készülhet

Ez is egyfajta hangterápia, mint az éneklés vagy más hangszerek használata, hallgatása. A hangtálak zengetése egy ősi gyakorlat, amely mára már számos fiziológiai és mentális egészségügyi állapot népszerű kiegészítő kezelésévé vált. A különböző méretű hangtálak készülhetnek fémötvözetekből, gyakran rézből és sárgarézből, hasonlóan a templomi harangokhoz. Egyes hangtálak kvarckristályból is készülhetnek. Lehet használni a szabadban, egy szobában, vagy akár a test különböző pontjaira helyezve. Hazánkban ráadásul található egy óriási hangtál is, amelybe bele lehet feküdni, így az egész testünk intenzíven átveszi a rezgését.

Harmonizálják a sejteket

A szervezetünk mintegy háromnegyede víz, ezért a hangmasszázs fizikai hatást is gyakorol egész szervezetünkre, hiszen szerkezetéből adódóan kiválóan továbbítja a hanghullámokat. A rezgések a bőrön keresztül hatolnak testünkbe, eljutnak az izmokhoz, a belső szervekhez, megmozgatva, harmonizálva minden sejtet. A tálak által közvetített kellemes, vibráló érzés mellett a rezgések behangolják szervezetünket, így állítva helyre energetikai rendszerünket, beindítva a testünk öngyógyító folyamatait. Az így előhívott rezgések a testfelülettel érintkezve bejutnak és koncentrikus körök formájában végig áramolnak az egész testben. Ha a szervezetben nincsenek energetikai blokkok, akkor a hangrezgések könnyedén áthaladnak, majd kilépnek a lábujjaknál és a hajszálak végénél. Azt már régóta lehet tudni, hogy a zeneterápia csökkentheti a kortizol nevű stresszhormon szintjét, ennek köszönhetően sokkal nyugodtabbnak érezzük magunkat. Más szempontból nézve, a hangtálak hangja lüktetést hozhat létre, ami olyan agyhullámokat stimulál, amelyek segítik az ellazulást. Azt se felejtsük el, hogy a nagy lelki és mentális terheket a vállainkon, a hátunkon „cipeljük”, ezeken a területeken jelentkeznek izomfájdalmak, izomgörcsök. A kezeléssel ezeket a fájdalmakat jól ki lehet vezetni a testből, de derékfájdalmakra is nagyon hasznos lehet. A nyugalom hatására a légzés lassul, ezzel növelhető a perifériás kapilláris oxigéntelítettség, amely jelentősen segíti a szív és az érrendszer munkáját.