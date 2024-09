Ezek a technikák segítenek, ha állandóan szorongással küzdesz

Szapora szívverés, szorító érzés a gyomorban, félelem, aggodalom és izomgörcsök jelentkezhetnek, ha valaki szorong. Az állapotba sokan beletörődnek, vagy nem is tudják, mi történik velük, pedig a szorongás ellen érdemes tenni, hiszen jelentősen ronthatja az életminőséget. A tartós szorongás depresszió kialakulásához vezethet, hosszú távon gyengítheti az immunrendszert, és a folyamatos izomfeszülés miatt a gerinc állapota is romolhat. A szorongás a szervezet reakciója egy veszélyesnek ítélt szituációra: ilyenkor energiát, éberséget biztosít, hogy védekezzünk vagy meneküljünk. Ez az állapot azonban nem tartható fenn a végtelenségig. Gyakori, hogy stressz miatt alakul ki, van enyhe, és súlyos formája is. Mutatunk néhány házi praktikát szorongás ellen; érdemes kipróbálni őket, de azt fontos észben tartani, hogy ha nem működnek, akkor mindenképpen javasolt orvosi segítséget kérni!

Hatásosak a légzőgyakorlatok szorongás ellen.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2023 brizmaker/Shutterstock. No use without permission.

Légzőgyakorlatok

A légzésre való koncentrálás segíthet, hogy azonnal enyhüljenek a szorongás kellemetlen tünetei. Lélegezzük be a levegőt úgy, hogy közben elszámolunk lassan négyig, majd fújjuk ki 4-5 lassú számolás alatt. Öt percen át végezzük a gyakorlatot. A légzőgyakorlatok segítenek alvásproblémákra is: ha nem tudunk elaludni, érdemes akkor is kipróbálni a technikát.

Vizsgáljuk felül a gondolkodási mintáinkat

Sokszor saját magunkat hajtjuk bele a szorongásba azzal, hogy túlgondoljuk a dolgokat, és veszélyt sejtünk ott is, ahol nincs. Például kapunk egy e-mailt a főnökünktől reggel, hogy délben vár az irodájában, és egész délelőtt azon aggódunk, hogy ki akar rúgni – holott csak egy új feladatot akar megbeszélni velünk. Figyeljük a saját gondolatainkat, és tereljük el őket a negativitás felől; bőven ráérünk akkor aggódni valamin, ha valóban megtörténik. Kérdőjelezzük meg a sötét gondolatainkat, vajon tényleg van okunk tartani egy helyzettől, vagy a félelmeink táplálják őket.

Szorongás ellen az aromaterápia is hatásos

Az illóolajok hatásosságát szorongás ellen kutatások is bizonyítják; egyes illatok csökkenthetik a tüneteket erősségét. Párologtathatjuk is az illóolajokat aromalámpában, de az illatos gyertyák is csökkenthetik a feszültséget. A levendula, a kamilla és a szantál a leghatásosabbak.