Ezért edd a brazil diót! Nem is gondolnád, mennyire hatásos!

A wellnesszel és egészséggel étkezéssel foglalkozó bloggereknek köszönhetően, egyre több videót láthatunk Tiktokon a brazil dió hatásairól. A videók megosztói lelkesen mesélik tapasztalataikat, hogy a magból elég pár szem, és máris szebb lesz a hajunk, a bőrünk, és még az emésztésnek is jót tesz. Összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a brazil dióról és azt is eláruljuk, hogy pontosan mennyit érdemes enned belőle, hogy te is lásd az elképesztő eredményeket.

A brazil dió fogyasztása nagyon jó hatással van a szervezetünkre.

Forrás: Shutterstock

A brazil dió számos jótékony hatással rendelkezik

Mi az a brazil dió?

A brazil diófák jellemzően Peruban, Ecuadorban, Venezuelában és Kolumbiában, az amazóniai esőerdőkben találhatók, ám azt, amelyiket meg is esszük, Bolíviában termesztik. A fák magjai egy kókusz szerű gyümölcsben nőnek, amelyet aztán kiszárítanak és előkészítenek fogyasztásra. A kókuszhoz hasonló a textúrája és vajas ízű.

A brazil dió fogyasztásának előnyei

A brazil dió szelénben gazdag. A szelén egy nyomelem, amelyről más számos kutatás bebizonyította, hogy jó hatással van az emésztésre, segíti a zsírégetést, az izomnövekedést és javítja a vércukorszintet. Ezen kívül jótékonyan hat az agyra, az immunrendszerre és a szívműködésre is. A szelén segíti a termékenységet és javítja a kedélyállapotunkat, valamint a rák bizonyos formáival szemben is védelmet biztosít. Egy szem brazil dió elég ahhoz, hogy a napi 55 mcg mennyiségű szelén bevidd a szervezetedbe.

Ezen kívül tartalmaz még E és B6 vitaminokat, cinket, omega 3 és 6 zsírsavakat, amelyek mind az egészséges és ragyogó bőrt biztosítják.

A brazil dió magnéziumtartalma is jelentős, amely elősegíti a nyugodt alvást és a csontok erősítését. Szintén tartalmaz ellagsavat, amely szükséges az egészséges agyműködéshez. Ezen kívül a brazil dió gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik, valamint elősegíti a májban a glutation, természetes ásványi anyag termelődését.

Ennyire van szükséged, hogy lásd az eredményeket

A felsorolt hatóanyag azonban nemcsak a brazil dió előnyeire, hanem arra is felhívják a figyelmet, hogyha túl sokat fogyasztasz belőlük, akkor fennáll a szelénmérgezés esélye. Ehhez persze közel 50 darabot kell megenned.

A javasolt fogyasztási mennyiség napi 3-5 szem között mozog. Ha pedig bármilyen szelén tartalmú étrend kiegészítőt szedsz, akkor javasoljuk, hogy inkább a minimális mennyiséget fogyaszd.

Fogyaszd magában vagy tedd süteménybe

A brazil diót jobb, ha hűtőbe teszed, ha szeretnéd frissen tartani. Többféleképpen is fogyaszthatod. Eheted akár magában snackként, de fogyaszthatod datolyával is, valamint találsz recepteket, amelyekben kókusszal, kakaóval, datolyával keverve egészséges energiagolyókat készíthetsz. Belerakhatod a reggeli zabkásádba vagy smoothie-dba, de hozzáadhatod joghurthoz is. Ha kreatív vagy a konyhában, akkor számtalan megoldást fogsz találni a brazil dió fogyasztására. Mindössze a mennyiségre kell figyelned, hogy egészséges szinten tartsd a bevitt tápanyagokat és vitaminokat.