Súlyos fertőző betegség terjed: a teveinfluenza a Covid-19-nél is halálosabb

Nem foglalkozott a diagnózissal és felszállt egy Pakisztánba tartó repülőre egy ötvenes teveinfluenzás szaúdi férfi, aki korábban lázzal, köhögéssel és szívdobogás-érzéssel került kórházba. A teveinfluenza tulajdonképpen légúti szindróma-koronavírus (MERS-CoV), ami bagatell tünetekkel indul, de könnyen lesz tüdőgyulladás, majd halálos légzési elégtelenség a vége.

A teveinfluenza akár légzési elégtelenséget is okozhat

Forrás: Shutterstock

A teveinfluenza halálosabb, mint a Covid 19

A férfit az egészségügyi hatóságok - attól tartva, hogy elszabadul a vírus - felkutatták és Pakisztánban karanténba helyezték (azóta negatív teszttel kiengedték), és most igyekszenek megkeresni a kontaktjait is, beleértve azokat, akikekkel egy gépen utazott - írja a Sun. Nem tudni, hogyan fertőződött meg, állítása szerint nem volt tevék közelében, ráadásul egyelőre úgy tudni, egy másik emberrel is szoros kontakt kell a vírus átadásához. A férfinak néhány kontaktját és egészségügyi dolgozókat is tesztelték: azok negatívak lettek, egyelőre úgy tűnik, senkinek nem adta át a vírust.