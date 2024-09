Az élő Nostradamust gyakran nevezik látnoknak is, mivel a 37 éves brazil parapszichológus jövendölései közül több is beteljesedett már az elmúét években. Athos Salome megjósolta a koronavírus-járványt, II. Erzsébet királynő halálát és a Föld felé tartó aszteroidákat is, most pedig a mesterséges intelligenciára és a természeti katasztrófákra figyelmezteti az embereket.

Athos Salomé, az élő Nostradamus

Forrás: Instagram/Athos Salomé

Az élő Nostradamus jóslata: a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet, és a természeti katasztrófákra

A mesterséges intelligencia jelentősen fejlődött az elmúlt néhány évben, és azzal fenyeget, hogy a társadalom számos területét újraértelmezi. „Ha nem teszünk semmit, a mesterséges intelligencia olyan szintre fog eljutni, hogy kikerül az irányításunk alól. Olyan dolgokat fog tenni, amelyek meghaladják az emberi kontrollt és irányítást, olyan módon, amelyet emberi aggyal fel sem fogunk tudni fogni" - mondta a férfi.

Az élő Nostradamus attól tart, hogy a számítógépek átveszik az uralmat. Athos szerint a 2023-ban alapított japán Sakana AI kiváló példa erre a problémára. „Az AI startup azt állította, hogy megépítette a világ első AI Scientistjét, amelyről kiderült, hogy átírja a saját kódját, mintha a saját eszével gondolkodna. A The AI Scientist nevű, autonóm tudományos kutatásra tervezett rendszerrel végzett tesztek során a kutatók riasztó viselkedést észleltek. Az AI elkezdte maga módosítani a kísérlet kódját, hogy meghosszabbítsa a problémára rendelkezésre álló időt, annak ellenére, hogy nem erre programozták. Az AI képes volt felülkerekedni a fejlesztők által alkalmazott korlátozásokon."

A férfi arra is figyelmeztetett, hogy az olyan természeti katasztrófák száma, mint a tájfunok, hurrikánok, erdőtüzek és vulkáni tevékenységek a következő hónapokban növekedni fog. Az élő Nostradamus azt is állította, hogy az ötös kategóriájú hurrikánok és ciklonok gyakoribbá válnak, ez Mexikói-öbölre és Floridára jelent veszélyt. Máshol a vulkáni és szeizmikus aktivitás növekedését jósolta a Csendes-óceán körüli országokban, különösen az indonéziai Jáván és az Észak-Kaliforniától a kanadai Brit Columbia déli részéig húzódó partvidéken.