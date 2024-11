Ezért ne tedd keresztbe a lábadat, ha leülsz: komoly következményei lehetnek

A lábak keresztezése a medence ferde tartásához vezet, ez pedig rossz hatással van a hátizmokra. A keresztbe tett lábakkal való ülés hosszú távon a csípőben vagy a porckorongokban kellemetlenségeket okozhat, valamint hát- és nyakfájás jelentkezhet miatta.

Ha keresztbe tett lábakka ülünk, annak komoly következményei lehetnek

Ezért káros keresztbe tett lábakkal ülni:

A fokozott nyomás károsíthatja az ereket, különösen azoknál, akiknél van valamilyen kórelőzmény, például genetikai hajlam, terhesség, elhízás.

A trombózis vagy a visszérgyulladás is kialakulhat, ha hosszú idő keresztül tartjuk keresztbe a lábunkat.

Ha az idegeket rendszeresen összenyomja ez az ülésmód, és sokszor bizsereg, zsibbad tőle a lábunk, akkor gondolnunk kell arra is, hogy fennáll az idegkárosodás veszélye, ami idegbénuláshoz is vezethet.

Nem mindegy, hogy hogyan ülünk

Mivel általában automatikusan keresztbe tesszük a lábunkat, rajtunk múlik, mennyire tudunk figyelni arra, hogy helyzetet változtassunk. Próbáljunk meg mindig egyenesen háttal és lábakkal ülni, és lehetőség szerint használjunk ergonomikus székeket. Arra is figyelni kell, hogy mennyit ülünk, hiszen már napi 4,5 óra is veszélyes lehet az egészségünkre. Ha viszont napi három óránál kevesebbet ülünk, azzal a várható élettartamunkat is megnövelhetjük. Jobb tehát, ha állva is dolgozunk, sétálunk telefonálás közben, és rendszeresen megmozgatjuk magunkat.