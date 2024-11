Valóságos csodaszer megfázás esetén ez az olcsó és egyszerű étel

Dr. Xand Van Tulleken A BBC Morning Live című műsorában beszélt arról, mi a leghatékonyabb gyógymódja a megfázás kezelésének. Ráadásul nem is költséges dologról van szó, úgyhogy, ha lebetegedtél, itt az ideje, hogy kipróbáld.

A klasszikus, egyszerű csirkeleves lehet a megfázás gyógymódja

Egyszerű és csodálatos étel, ha megfázás gyötör

Dr. Xand ismert orvos és műsorvezető szerint, a megfázásos tünetek enyhítésére általában nincs szükség drága, vény nélkül kapható gyógyszerekre, hiszen egy jól ismert és könnyen elérhető étel – a csirkeleves – is remek segítség lehet a kellemetlen tünetek enyhítésére. „Megfázás esetén nincs olyan gyógyszer, amely lerövidítené a fertőzést, ezért inkább a pihenésre, hidratálásra és tápláló ételekre kell helyezni a hangsúlyt” - nyilatkozta. „A csirkeleves elképesztően jó” - tette hozzá, ahogyan azt is, hogy a meleg italok, például a citromos-gyömbéres-mézes tea is különösen hatékony, ha náthásak vagyunk.

A csirkeleves előnyei tudományos szemmel

Dr. Oscar Duke orvos mindezt megerősítette és kiemelte, hogy a csirkeleves fogyasztása nemcsak a megfázás tüneteinek enyhítésében segít, de kutatások szerint hatékony az ilyenkor felgyűlt felsőlégúti nyálka eltávolításában is. Debbie Krivitsky, a harvardi Massachusetts General Hospital táplálkozási igazgatója szerint, ha betegek vagyunk, bármilyen levest választunk, hagyjuk el ki belőle a tejterméket.