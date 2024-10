9+1 étel és ital, amely segít túlélni a megfázást és az influenza szezont

2. Gyömbér tea

Pár evőkanálnyi frissen reszelt gyömbér hozzáadása a zöld teádhoz már önmagában is hatásos lehet a megfázásos tünetek enyhítésében.

Forrás: Shutterstock/Alliance Images

A gyömbér méltán érdemli ki az egyik legjobb megfázás elleni étel címet, köszönhetően a benne található szeszkviterpéneknek, amelyek kifejezetten a rhinovírusokat – a megfázások leggyakoribb okozóit – célozzák meg, valamint olyan anyagoknak, amelyek csillapítják a köhögést. Emellett gyulladáscsökkentő gingerolokat is tartalmaz, amelyek segítenek a fertőzés leküzdésében. Pár evőkanálnyi frissen reszelt gyömbér hozzáadása a zöld teádhoz már önmagában is hatásos lehet, de választhatsz gyömbérteát vagy gyömbér cukorkát is.

3. Citrusfélék

Fogyassz citrusféléket minden nap, mert magas C-vitamin tartalmuk segít felkészíteni a szervezetedet a megfázásos időszakra

Forrás: Shutterstock/New Africa

A C-vitamin, amely leggyakrabban a citrusfélékben található meg, egy erős antioxidáns, amely segíthet az immunrendszer erősítésében. Ha eddig még nem fogyasztottál elég C-vitamint, itt az ideje, hogy beépítsd a napi rutinodba, és felkészítsd a szervezeted a következő megfázásos időszakra.

Beszerezheted étrend-kiegészítőkből vagy vitaminokban gazdag ételekből, mint a citrusfélék, a piros kaliforniai paprika, a brokkoli, a kelbimbó, a sütőtök, a papaya, az édesburgonya és a paradicsom.

4. Fokhagyma, hagyma és póréhagyma

Megfázáskor egyél annyi hagymát, amennyit csak bírsz, ilyekor a csókolózás úgysem opció.

Forrás: Shutterstock/New Africa

Amikor az orrod úgy folyik, mint egy csap, a csókolózás nem igazán opció, így nyugodtan élvezheted a hagymaféléket és azok vírusellenes hatásait, hogy harcolj a makacs megfázás ellen. A fokhagyma allicint tartalmaz, amely antibakteriális, gombaellenes, vírusellenes, parazitaellenes és antioxidáns tulajdonságairól ismert. Ezek az ételek emellett jó C-vitamin források is.

5. Kefir

A kefir tele van probiotikumokkal, amelyek erősítik az immunrendszert

Forrás: Shutterstock/Esin Deniz

A kefir tele van probiotikumokkal, amelyek erősítik az immunrendszert. Több fehérjét tartalmaz, mint a joghurt vagy a tej, és segíti az emésztést is, lehetővé téve, hogy a szervezeted valóban hasznosítani tudja a bevitt kalóriákat és tápanyagokat, amikor éppen gyengélkedsz. A probiotikumok akár lerövidíthetik az influenza időtartamát is. Néhány probiotikus élelmiszer ráadásul alapvető tápanyagokat, például káliumot, A- és C-vitamint is tartalmazhat.

Más fermentált ételek, mint például a savanyú káposzta, kapros uborka vagy a sárgarépa, szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a jó baktériumok benépesítsék a bélrendszeredet, így segítve a megfázás megelőzését.

6. Gombafélék