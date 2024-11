Száraz november: 5 tipp, hogyan támogathatod méregtelenítéssel ezt az időszakot

A testünk tudja, mit kell tennie, ha túlzott mennyiségű méreganyagnak van kitéve, hiszen amúgy is rengeteg jut be napi szinten. „A toxinok közé tartoznak a környezetszennyező anyagok, az olyan ételmérgek, mint a peszticidek és a mikotoxinok, az alkohol, a cigarettában vagy akár a vegytisztítóban található vegyi anyagok, valamint a nehézfémek” - mondja Rhian Stephenson táplálkozási szakértő. „A saját anyagcsere-folyamataink is termelnek toxinokat”.