Száraz November: ilyen változásokra számíthatsz, ha egy hónapig egy korty alkoholt se iszol

Elstartolt a Száraz november. Hogy mit is jelent ez? A kihíváshoz csatlakozók vállalják, hogy november 1. 7:00-tól november 30. 19:00-ig egy korty alkoholt sem fogyasztanak. A kihívás az úgynevezett kockázati ivókat célozza meg: ők azok, akiknek még nem okoz az alkohol elhagyása komoly fizikai problémát, de olykor már néha érzik, többet vagy gyakrabban isznak a kelleténél és arra vállalkoznak, hogy feltérképezik az alkoholhoz való viszonyukat. Sokak számára ilyenkor derül ki, hogy nem is annyira könnyű elhagyni azt az esti egy pohár bort, ami a rutinjukat képezi. A kihívás résztvevői a sikereiket és a nehézségeiket is megosztják egymással, ha valaki pedig „elbukik”, támogatásra számíthat társaitól.

Száraz November: 30 napig egy kortyot se

Forrás: Shutterstock

Miről szól a Száraz November?

A Kék Pont Alapítvány által szervezett Száraz November kampány évekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a programban résztvevők számára segítse elkerülni a problémás, kontrollvesztett ivás kialakulását és a mértékletes alkoholfogyasztás értékét hangsúlyozza. Elsődleges célcsoportja a kockázati ivók - akik között egyre több a nő is - , akik napi rendszerességgel, vagy hetente többször isznak kisebb mennyiségű alkoholt, de a fogyasztásuk még nem kontrollvesztett, így nagy valószínűséggel önerőből nemet tudnak mondani az alkoholra vagy ha mégsem, akkor arra jutnak, hogy mentálhigiénés segítséget kérnek. Sokan a kampány pozitív hatásait hosszú távon is beépítik az életükbe, és november vége után is folytatják a kihívást, de olyanok is vannak, akik már november elseje előtt belefognak a száraz időszakba és karácsonyig absztinensek maradnak.

Szuper kezdeményezés, de nem mindenkinek

A szervezők minden évben hangsúlyozzák, hogy akik alkoholbetegséggel küzdenek, semmiképp se kezdjenek bele a kihívásba orvosi segítség nélkül. Az alkohol hirtelen elhagyása esetükben halált okozó delirium tremenst is okozhat.

Az alkohol hosszú távú elhagyása növeli az életkilátásokat Kutatások kimutatták, hogy az alkoholfogyasztás elhagyása csökkentheti a magas vérnyomás, a szívbetegség és a májbetegség kockázatát, valamint a száj- vagy nyelőcsőrák, a gége, bél- és mellrák kialakulásának esélyét.

A 30 napos alkoholböjt hatása a szervezetre

Az alkohol elhagyásának pozitív hatásai már pár nap alatt érezhetőek. Jobban alszunk, kipihentebben ébredünk, a bőrünk kisimultabb lesz és az pár hét múlva energikusabbak is leszünk, javul az emésztésünk és a gondolkodásunk is gyorsabb lesz. Mivel az alkoholos italok általában kalóriadúsak, sokan fogyásról számolnak be, amit az is támogat, hogy ha semmit nem iszunk, javul az edzésmunkánk és könnyebben rávesszük magunkat a testmozgásra is. A 30 napos kihívás sokaknál a továbbiakban is az alkoholfogyasztás csökkentésével járnak: vannak, akik arról számolnak be, hogy józan fejjel talán még jobb is volt megélniük egy-egy társas eseményt, mások pedig pont ezeket az alkalmakat - születésnap, buli stb - tartották a legnagyobb kihívásnak.