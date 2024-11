Orgazmus közben fejfájás - nagy bajt jelezhet

Rendkívül kellemetlen, amikor a szenvedélyes együttlétet, vagy az orgazmust gyötrő, hasogató fejfájás követi – főleg, ha ez rendszeresen előfordul. Becslések szerint a szex következtében kialakuló erős fejfájást az emberek 1-1,6 százaléka rendszeresen tapasztalja, de ez a szám magasabb is lehet; orvoshoz azonban a legtöbben nem szívesen fordulnak, mert vagy szégyellik, vagy nem gondolják, hogy ez súlyos problémát jelenthet. Pedig ha szex közben vagy közvetlenül utána erős fejfájást tapasztalunk, akkor ajánlott azonnal orvoshoz fordulni.

Mi okozza a szex alatt, vagy az orgazmus következtében fellépő erős fejfájást?

A szex, vagy az orgazmus következtében jelentkező fájdalom a fejben, vagy akár a nyakban is előfordulhat. Általában fokozatosan erősödik a szexuális tevékenység során, de az intenzív fejfájás jelentkezhet közvetlenül az orgazmus előtt, vagy közben is. Egy perctől akár 24 órán át is tarthat és főként férfiaknál fordul elő.

Egyes tanulmányok szerint a szexuális fejfájást a fej és a nyak körüli vénák rendellenességei okozhatják, de kialakulása a magas vérnyomással is összefügghet. Azoknál, akik hajlamosak a migrénre, szintén gyakrabban fordulhat elő ez a jelenség.

2024-ben egy 61 éves nő agyvérzést kapott az Amerikai Egyesült Államokban, miután szexuális tevékenységet folytatott párjával. A nő nem tudta, hogy a fejfájás agyvérzésre utal, így bevett egy aszpirint. Mivel az aszpirin vérhígító, így végzetes lehet annak, aki agyvérzéssel küzd. A nő 3 aszpirint vett be összesen, amely következtében az agyvérzése súlyosbodott – de szerencsére az orvosoknak sikerült megmenteniük és a nő felépült.

Hogyan alakul ki?

A fizikai megterhelések – mint a sport, a súlyemelés, a futás – okozhatnak agyvérzést, de szélsőséges esetekben egy tüsszentés, vagy egy nevetés is. Az Egyesül Államokban szinte minden 12. agyvérzéses megbetegedés szex következtében történt – ezek a betegek arról számoltak be, hogy a fájdalom a szexuális tevékenység közben, vagy közvetlenül az orgazmus után kezdődött.

A pitvari sövényhiány a szex által okozott fejfájás gyakori rizikófaktora. Ez egy olyan születési rendellenesség, amely során a szív felső két kamrája, a két pitvar között található egy rés. Ez születésünk előtt mindenkinél így van, azonban később bezárul.