Rád tört a téli szomorúság? A szakértő árulja el, miért

Ezt a cikket akár a reggeli órákban olvasod egy csésze kávé mellett, akár az esti órákban betakarózva, nagy az esélye, hogy kint sötét van, az óraátállításnak köszönhetően. Ez pedig komoly hatással van arra, hogy hogy érzed magad a téli hónapokban. A téli hónapokban a kevesebb napfény, a rövidebb nappalok befolyásolják az egész szervezetünket, így nem csoda, hogyha többször érzed a szomorúságot, stresszelsz amiatt, hogy kevesebb időd van, hamarabb fáradsz el, vagy csak szimplán nincs kedved semmihez.

Az évszakokat nem tudjuk megváltoztatni, de a téli szomorúság ellen tehetünk.

Forrás: Shutterstock

A téli szomorúság létezik, de van rá megoldás

A téli szomorú érzéseidnek oka van, amiről most egy szakértő is mesélt. Dr. Radha egészség és jólét szakértő elárulta, hogy miért érezzük magunkat szomorúnak a téli hónapokban, és tippeket is ad, hogy hogyan érezd magad jobban.

„Az óraátállításkor sokan rettegünk az előttünk álló sötét hónapoktól.” - magyarázza Dr. Radha.

Az évszakokat nem tudjuk megváltoztatni, de azt igen, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk. Ennek egyik kulcsa, hogy megértsük, mi történhet a testünkben és az elménkben, és ez hogyan befolyásolja a gondolatainkat, az érzelmeinket és a motivációnkat.

Miért érezzük magunkat szomorúnak télen?

„Mindannyiunkat elkaphat a téli depresszió, de néhány ember számára a téli szezon hatása jelentős hatással lehet a mentális egészségre a szezonális affektív zavar (SAD) formájában” - mondja Dr. Radha.

1. Hormonális egyensúlyhiány

Fizikailag és pszichológiailag is hat ránk az óraátállítás. Fizikailag a rövidebb nappalok és a kevesebb napfény az oka a szomorúságunknak, hiszen ez hatással van a hormon-háztartásunkra.

A napfény hiánya a normálisnál magasabb melatoninszintet (alváshormon) okozhat az agyunk hipotalamusz nevű részében, ami fáradtabbá és letargikusabbá tesz minket. A napfény hiánya a szerotonin nevű hormont is csökkentheti, amely hatással van az étvágyunkra és a hangulatunkra, és emiatt levertnek érezzük magunkat. A belső testóránk (cirkadián ritmus), amely szabályozza, hogyan működik minden és hogyan hat egymásra, szintén megzavarodhat. - mondja a szakértő.

2. Úgy érezzük, kevesebb az időnk