Káros lenne a napi zuhanyzás? A szakértő elárulta, milyen gyakran kéne tusolni

Sokan el sem tudják képzelni az életüket a naponta megejtett zuhanyzás nélkül. Ez a kellemes szokás számos szakértő véleménye szerint viszont többet árt, mint használ: értelmetlen ennyiszer zuhany alá állni, hogy tiszták legyünk. Akkor mégis milyen gyakran érdemes tusolni?

Lehet, hogy a napi zuhanyzás mégsem olyan jó ötlet?

Forrás: Shutterstock

Modern zuhanyzási szokások

Az, hogy valaki mennyiszer és mikor zuhanyzik több tényező függvénye. Sportolás után vagy meleg időben magától értetődik a naponta vett fürdő, ahogy akkor is, ha valaki fizikai munkát végez. Szellemi munkát végzők esetében azonban egészen más a helyzet.

A napi zuhanyzást a vezetékes víz és fűtés tette lehetővé, ahol kútból húzták fel a vizet és tűzön melegítették, heti egyszeri fürdés volt a jellemző.

Miért lehet káros a napi zuhanyzás?

Bár nem teszed ki magad életveszélynek, ha minden este veszel egy zuhanyt, bőrödnek attól még árthatsz vele. A túl gyakori zuhanyzás ugyanis lemossa a bőr természetes olajait, melyek hidratáló és védelmező funkcióval is bírnak, de talán ennél is komolyabb gond, hogy károsítja a természetes baktériumflóráját is.

Ezzel romlik a szervezet ellenálló képessége, ahogy a bőr is száraz, irritációra hajlamos lesz. A viszkető bőr zuhanyzás után árulkodó jel lehet. Zuhanyzás közbeni testápoló elvileg megoldást hozhat száraz bőrre, de az nem állítja helyre a bőr természetes mikrobiomját. Persze nem mindegy a tusolás hossza és a víz hőmérséklete, valamint a tusfürdő összetétele sem, mert bizonyos összetevői irritálhatják a bőrt.

A tusolás után törülköző használat naponta kidörzsölheti a bőrt.

Forrás: Getty Images

A fürdés közben használt mosdószivacs, luffa, valamint a törülközők eltávolítják az elhalt hámsejteket, de könnyen okozhatnak mikrosérüléseket, amiken keresztül kórokozók juthatnak a szervezetbe.

Milyen gyakran érdemes zuhanyt venni?

A szakértők véleménye alapján hetente néhányszor bőven elég lenne zuhanyozni, akkor, amikor kifejezetten koszosak, izzadtak vagyunk, például edzést követően. Ezeken az alkalmakon kívül mosdókesztyűs, törlőkendős, vagy a reggeli rutinból ismerős „cicamosdás” is megfelelően higiénikus. Érdemes este, lefekvés előtt megejteni a zuhanyt, mivel az elősegíti a pihentető alvást.