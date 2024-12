Az arcod állapota többet elárul az egészségedről, mint gondolnád

„Színes” orr

A pirosas orrú vagy kékes orrhegyű emberek gyomorbántalmaktól szenvednek. Gyakran puffadnak, rendszeresen van gyomorgörcsük és hasmenésük. Ilyenkor tanácsos minden fűszeres ételről lemondanod: néhány hétig vezess étkezési naplót, és meglátod, mely élelmiszereket nem bírja a gyomrod! Akut panaszoknál a mentás, ánizsos vagy édesköményes növényi készítmények segíthetnek.

Duzzadt szemhéj

A jelenségnek több oka is lehet. Ha krém került a szemedbe, vagy huzat ért, akkor a kötőhártya-gyulladás a legvalószínűbb diagnózis. Emellett allergiás reakció is szóba jöhet. Ha ezek kizárhatók, akkor a nyirokkeringésben adódhatott valamilyen zavar. Amikor az alsó szemhéjad duzzanatán már a speciálisan erre a problémára kifejlesztett szemkrémek és a hűsítő borogatások sem segítenek, vizsgáltasd ki, nem a veséddel van-e baj. A felső szemhéj erős és tartós duzzanata inkább a szívvel áll összefüggésben.

Fülcimpa

Apró, kitapintható csomók az egyik vagy mindkét füleden: az apró göböket a zsíranyagcsere zavara is okozhatja. Ilyenkor próbáld meg csökkenteni a koleszterinszintedet, ezzel akár meg is előzheted a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Segít a szénhidrát- és zsírszegény étrend (például sok zöldség, hetente kétszer hal). Főzésnél, amikor csak teheted, használj növényi eredetű olajat.

Függőleges ráncok

Nem napozol sokat, és nem is dohányzol? Ebben az esetben a felső ajkaid körül jelentkező ráncoknak feltehetően hormonális okai vannak. A változókorban csökken a szervezet ösztrogénszintje, márpedig ez a hormon tartja frissen és feszesen a bőrt. A magas ösztrogéntartalmú élelmiszerek, mint a szója vagy a tönkölybúza, illetve a szójából és a vörös lóheréből készült készítmények rendszeres fogyasztásával részben pótolhatod a hiányt. Fiatalabb korban is a hormonegyensúly felborulásáról árulkodhatnak az ajkak körüli ráncok. Ha a ciklusod is kimarad, kérj tanácsot a nőgyógyászodtól!