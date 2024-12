Magyar bőrgyógyász keze alatt szépült Audrey Hepburn és Marilyn Monroe is

László Ernő bőrgyógyásznak nem volt bonyolult filozófiája, egyszerűen csak hitt abban, hogy a szép bőr elkötelezettséget igényel: meg kell tanulni beszélni a nyelvén, és lesni minden kívánságát. Gondoltad volna, hogy Audrey Hepburn, Marilyn Monroe és Grace Kelly is egy legendás magyar bőrgyógyász kezei alatt szépült?

A gyönyörű színésznő, Grace Kelly is László Ernőt választotta bőrgyógyásznak

Forrás: Shutterstock

László Ernő bőrgyógyász még a lőtt sebet is gyógyította

A későbbi sztárbőrgyógyász 1897-ben született Erdélyben. Budapestre költözése után rögtön beiratkozott az orvostudományi egyetemre. Egészen fi­atalon, 23 évesen széles körben elismerést szerzett azzal, hogy helyrehozta Stefánia Habsburg-hercegnő erősen pattanásos, kiütéses arcbőrét. Növekvő hírnevének köszönhetően egyre több előkelő és jómódú vendéget kezdett kezelni. Így került kapcsolatba az akkori magyar sztárokkal is.

1919-ben egy zavart elméjű fiú közvetlen közelről fejbe lőtte a kor ünnepelt, fiatal színésznőjét, Gombaszögi Fridát, majd öngyilkos lett. A szépséges Frida csodával határos módon túlélte a támadást, ám arcán egy rettenetes seb maradt, amit László kezdett kezelni, fantasztikus eredménnyel. A lapok számos cikket írtak a hihetetlen gyógyulásról, ettől kezdve a bőrgyógyász kozmetikai varázslóként élt a köztudatban.

Egyszeriben mindenki az ő krémjeiből akart vásárolni, a korosodó úriasszonyok az ő készítményeitől várták, hogy éveket fiatalodjanak. Frida terápiája során azonban a szerelem is rátalált az ifjabb Gombaszögi lány, Irén személyében. Házasságuk után az ifjú férj tovább halmozta a sikereket, aminek hatására előbb Magyarországon, majd a harmincas évek végén Amerikában, New York előkelő részén, az Ötödik sugárúton is megnyitotta Tudományos Kozmetológiai Intézetét. Hamarosan már a legnevesebb hollywoodi sztárok kértek tőle időpontot, mivel nem csak a személyre szabott arckezelések specialistája lett: A csend háza néven emlegetett szalonjában bárki elbújhatott a kíváncsi tekintetek elől is. 1939-ben kitört a II. világháború, és a felfokozott politikai hangulat arra késztette, hogy feleségével együtt elhagyja az országot, és végleg az Egyesült Államokban telepedjen le.