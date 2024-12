Egyszerű 30 másodperces otthoni teszt segíthet a demencia korai felismerésében

A demencia világszerte emberek millióit érinti, és számos formában jelentkezhet, beleértve az Alzheimer-kórt is, és olyan problémákat okozhat, mint a memóriazavar, a lassabb gondolkodás, a nyelvi nehézségek, vagy akár a hangulatváltozások. Bár jelenleg nem létezik gyógymód a betegségre, a korai felismerés kulcsfontosságú lehet a folyamat lassításában és a megfelelő kezelés megkezdésében. Ezért is jó, ha tudjuk, milyen teszteket végezhetünk el otthon, amik természetesen nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, de segíthetnek a probléma észlelésében. Dr. Bing, az Egyesült Államokban praktizáló neurológus, öt egyszerű otthoni tesztet mutatott be, amelyek segíthetnek a demencia korai felismerésében.

Otthoni tesztek, amik segíthetnek a demencia kockázatának feltérképezésében

Az egyik ilyen teszt az egy lábon állás, amely a neurológus állítása szerint az "egyensúlyt és a motoros koordinációt" vizsgálja. Ha valakinek - akinek egyébként nincsen mobilitási problémája, vagy egyéb, már korábban diagnosztizált mozgásszervi panasza - gondot okoz a legalább 30 másodpercig tartó fél lábon állás, az a demencia és a stroke magasabb kockázatával hozható összefüggésbe. Korábbi tanulmányok is kimutatták, hogy az egy lábon való egyensúlyozás képessége fontos tesztje az agy egészségének - Ezt erősítette meg Dr. Yasuharu Tabara, a japán Kyoto University Graduate School of Medicine munkatársa is, akik kutatást végeztek ezzel kapcslatban, amely szerint szerint azok, akiknek nehézséget okoz 20 másodpercnél tovább egy lábon állni, nagyobb eséllyel szenvednek az agy kis ereinek károsodásától, ami kognitív funkciók romlásával járhat.

Dr. Bing más teszteket is javasolt, amelyek szintén egyszerűen elvégezhetők otthon:

Szagláspróba

Az illatok felismerésének nehézségei gyakran utalhatnak az agy szaglásközpontjának korai neurodegenerációjára, ami összefüggésbe hozható például Parkinson- vagy Alzheimer-kórral.

Órarajzolás

Kérjünk meg, hogy rajzoljon egy órát, amely egy konkrét időpontot mutat. Ez az egyszerűnek tűnő feladat olyan problémákat tárhat fel, mint a figyelemi és a tervezési zavar.

Duális gyaloglási teszt

Ennek során az illetőt arra kérjük, hogy sétáljon, miközben egy kognitív feladatot végez, például visszafelé számol.

Verbális teszt

Kérjük meg az alanyt, hogy egy adott kategóriában nevezzen meg minél több dolgot meghatározott idő alatt. Az ilyen típusú feladatok a nyelvi és a kognitív készségeket vizsgálják.