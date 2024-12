Így legyünk energikusak a hűvös hónapokban is

Télen kevesebb napfény ér bennünket, alig töltünk időt a friss levegőn, csökken a napi aktivitásunk, és az étrendünk is egysíkúbb a nyárihoz képest – ez mind hatással van az energiaszintünkre. Néhány egyszerű trükkel azonban felturbózhatjuk magunkat: mutatjuk, melyek ezek.

Legyünk energikusak télen is!

Forrás: Shutterstock

Tippek, hogy energikusan kezdjük a napot!

Ne felejtsük a reggelit!

Hatalmas hiba kihagyni az első étkezést, ugyanis ezzel egész napra egyenletes energiaszintet biztosíthatunk. A reggeli beindítja az emésztést, stabilizálja a vércukorszintet, és szellemileg is felébreszt: jobb lesz a koncentráció, a memória és a teljesítmény. Fogyasszunk teljes kiőrlésű gabonákat, fehérjében gazdag ételeket, valamint egészséges zsírokat!

Trükközzünk a zuhannyal!

Csodákra képes egy reggeli hideg-meleg váltózuhany! A hűs víz felfrissít, emellett hirtelen összehúzza a meleg hatására kitágult ereket, amivel élénkíthetjük magunkat, sőt a bőrünket is feszesíthetjük! Az átmenet lehet fokozatos, így nem sokkoljuk a szervezetünket.

Mozogjunk! Rendszeres mozgással szembeszállhatunk az általános fáradtsággal, az aktivitásnak köszönhetően ráadásul jobban aludhatunk, a felszabaduló endorfintól a közérzetünk is kellemesebb lehet. Mozgassuk, nyújtóztassuk át magunkat ébredés után, és sportoljunk munkaidő után! Heti három testedzéssel érezhetően energikusabbak lehetünk.

Figyeljünk az étkezésre!

Az őszi-téli hónapokban az étrendünk is megváltozik, ilyenkor hajlamosak lehetünk a szénhidrátban gazdagabb, tartalmasabb ételeket választani a könnyű fogásokkal szemben. Ezek azonban nemcsak a szervezetet terhelik le, de a testet is elnehezítik. Válasszunk inkább rostdús ételeket, együnk sok nyers zöldséget, a cukros és olajos nassolnivalók helyett pedig egészséges rágcsálnivalókat.

Ne aludjunk túl sokat! Bár csábító a sötétebb reggeleket és kora estéket a kanapén és az ágyban tölteni, a túl sok pihenéssel és alvással éppen ellenkező hatást érünk el: még fáradtabbak leszünk. A túlalvásnak szinte ugyanolyan következménye van, mint ha nem aludnánk eleget, ezért inkább találjuk meg az arany középutat napi 7-9 óra szundizással.

Fontos a hidratálás!

Nemcsak a meleg, de a hideg évszakokban is elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás. Ha nem iszunk eleget, bágyadtak leszünk, megfájdul a fejünk, és a testünk is erőtlenné válik, hiszen az izomműködéshez szükség van folyadékra. Mindennap vigyünk be kb. 2-2,5 liter cukrozatlan levet!

Pótoljuk, ami hiányzik!

A vitaminok és ásványi anyagok fontosak a szervezet számára, ezeket ideális esetben táplálkozással juttatjuk be. Ha ez valamiért nem valósul meg, vitaminokkal és étrend-kiegészítőkkel is gondoskodhatunk a jelenlétükről. A napfényhiányos hónapokban különösen oda kell figyelni a D-vitamin pótlására.

Törődjünk a lelkünkkel is!

Fordítsunk időt azokra a tevékenységekre, amik örömet okoznak és feltöltenek! Lehet ez egy hobbi, közös elfoglaltság a szeretteinkkel, játék a házi kedvencekkel, főzés, zenehallgatás, olvasás, torna vagy meditáció. Lényeges a stresszmentesítés is, hiszen a tartós stressz fokozott fáradtsággal járhat.