5 pofonegyszerű tipp a januári életmódváltáshoz

Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő és speciális élelmiszer gyártó- és forgalmazójaként, a BioTechUSA több évtizedes tapasztalatával konkrét javaslatokat hoz arra, hogy hogyan lendülj csúcsformába 2025-ben is! A vállalat januári, „Franco sportos. Legyél te is frankó!” elnevezésű integrált nemzetközi kampányának tanácsait megfogadva ugyanis bárhol is tartasz most - legyen az karácsony utáni visszatérés vagy éppen teljes újrakezdés -, Te is kihozhatod magadból a maximumot az életmódváltás területén.

5 tipp segít az életmódváltásban

Forrás: Shutterstock

Az ünnepi lakomázások után rengetegen megfogadjuk, hogy szeretnénk változást elérni, legyen szó alakformálásról, izomépítésről vagy akár tartós életmódváltásról. Bár azzal nincsen semmi baj, ha egy küzdelmes és átdolgozott év után elengedtük kicsit magunkat, mégis januárban sokaknál felütheti a fejét az a bizonyos „bűntudat”, melynek hatására életmódváltók és újévi fogadalmat tevők sokasága tódul be az edzőtermekbe azzal a céllal, hogy egyéni céljainak megfelelően pár kilót lefaragjanak a súlyukból, javítsanak az állóképességükön vagy éppen, hogy még keményebben dolgozzanak az általuk vágyott egészséges testkép elérésén.

Bár a tartós életmódváltásra való törekvés dicséretes, sajnos rendszerint egyre kevesebben tartják meg ezen fogadalmaikat, márciusra pedig szinte már a légy zümmögését is meg lehet hallani az edzőtermekben. Éppen ezért most elhoztunk öt olyan szemléletváltási tippet, amelyeket beépítve régi-új hétköznapi rutinunkba, könnyűszerrel a legjobb formánkba lendülhetünk!

1. Napi 30 perc mozgás

Forrás: Shutterstock

Legalább napi 30 perc mozgás

Kezdetnek januárban dolgozzunk kisebb súlyokkal vagy akár súlyzó nélkül, és fokozatosan növeljük a terhelést edzésről edzésre és igyekezzünk változatos, kombinált gyakorlatokkal felkészíteni minden izmunkat és ízületünket a később következő nagyobb intenzitású verziókra! Emellett részesítsük előnyben az alapgyakorlatokat, mint amilyen a guggolás és a vállból nyomás, és egészítsük ki funkcionális gyakorlatokkal, mint például a kisétálás vagy a plank! Ha kitartóan követjük ezeket az elveket és a folyamatos fejlődésre koncentrálunk, akkor pedig készüljünk, ugyanis hamarosan akár mi is egy óriásplakáton viríthatunk, épp olyan frankón, mint a mi Franconk!