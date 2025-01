A legjobb módszerek, ha mostanában nehezen alszol el

A rövid nappalok, a téli sötétség sokaknál zavarokat okozhat az alvás-ébrenlétet szabályozó cirkadián ritmusban, ami azt jelenti, hogy sokkal nehezebb az elalvás, és van, aki sokszor felébred éjszaka. Ha téged is érint a téli alvászavar, érdemes felvenni ellene a kesztyűt, mert egy sor kellemetlenséget okozhat a tartós kialvatlanság: nemcsak állandóan fáradt leszel, de hosszú távon többek között megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának az esélyét, és az immunrendszert is gyengíti. Alvászavar esetén sokan egyből altatóhoz nyúlnak, de vannak olyan természetes módszerek, melyek kíméletesebben álomba ringathatnak.

Alvászavar ellen segít, ha mobilozás helyett könyvet olvasol.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 Syda Productions/Shutterstock. No use without permission.

Menj ki a fényre!

A D-vitamin az alvásra is hatással van, amihez napfényre van szükség; ehhez pedig ki kell menni a szabadba. Hiába borús az idő, érdemes télen is minél több időt tölteni a szabadban, főleg a reggeli órákban. Ha másképp nem megy, érdemes reggelente egy rövidebb szakaszon gyalog munkába menni, ezzel is sok időt tölthetsz a szabadban – és persze télen nem árt tabletta formájában pótolni a D-vitamint.

A mobilozás az alvászavar melegágya

A kijelző kék fénye befolyásolja az alváshormon, a melatonin termelődését, így ha lefekvés előtt a telefonod nyomkodod, vagy tévét, monitort nézel, nem fogsz tudni elaludni. Lefekvés előtt egy órával már kapcsolj ki minden kütyüt, készülődj az éjszakára, és ha szeretnél kikapcsolódni, inkább egy jó könyvvel tedd meg.

Ragaszkodj a rutinodhoz

Mondanunk sem kell, mennyire fontos a napi 7-8 óra alvás, de nemcsak a mennyiség, az időzítés is számít. Lehetőleg minden nap ugyanabban az időpontban menj aludni, és ébredj reggel, így az agyad és a tested megszokja a rendszerességet, és lefekvés után egyből el fogsz tudni aludni.

Kerüld a rejtett koffeint

Alap, hogy délután és este már nem iszunk kávét, de véletlenül így is juthat koffein a szervezetedbe, ez pedig az alvászavar melegágya. Bizonyos ételekben és italokban, sőt, fájdalomcsillapító tablettákban is található koffein, amiből már kevés mennyiség is elég, hogy ne tudj elaludni. Mindig nézd meg a címkét, főleg orvosságok, csokoládék esetében – és ne feledkezz meg arról sem, hogy bizonyos italok, például a kakaó vagy a fekete tea is tartalmaznak koffeint.