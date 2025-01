Megdőlni látszik egy évszázados mítosz a kávé fogyasztásáról

Sokan többek között a kávéfogyasztást teszik felelőssé a szív és érrendszeri betegségek kialakulása miatt, most viszont megdőlni látszik egy évszázados mítosz. Egy izgalmas tanulmány szerint azok, akik reggel elkortyolnak egy csésze kávét, jót tesznek szívük egészségéért. Vajon hogyan védi a szívet a reggeli kávé?

A reggeli kávé jó hatással van a szívre egy nemrégiben elvégzett kutatás szerint.

Forrás: Shutterstock

Tanulmányok a reggeli kávé hatásairól

Az egyik tanulmány 1999 és 2018 között zajlott, 40.725 felnőtt részvételével, az eredményeket, pedig az European Society of Cardilogy publikálta. A kutatásban azt kérdezték az emberektől, hogy mit fogyasztottak napi szinten, amibe természetesen a kávéfogyasztás is beletartozott; egy 1463 főből álló csoport részletes ételnaplót is vezetett.

Az az eredmény jött ki, hogy akik reggeli kávéval kezdték a napot, azok 31 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg szív és érrendszeri betegségben, és 16 százalékkal kisebb eséllyel távoztak egyéb okból.

A résztvevők 36%-a volt reggeli kávéfogyasztó, tehát déli 12 előtt ittak kávét, 16% egész nap ivott kávét, 48% pedig nem élt ezzel a fekete nedűvel. A kutatást végző szakemberek az ételekről szóló információkat kötötték össze a halálozási okokkal.

Hogyan védi a szívet a reggeli kávé?

A kávé jótékony hatása sokaknak ismerős, nem szabad elmenni például értékes antioxidáns tartalma mellett, de a benne található rettegett koffein is lehet előnyös. Reggel a legmagasabb a kortizol szintje a szervezetben, ami többek között a szív és érrendszer működését is szabályozza – az ébredés utáni kávé pedig segít fenntartani ezt a szintet.

A koffein stimuláló hatása mellett segíti az egész napos aktivitást. Érdekesség, hogy a kávé némely pozitív hatása még a koffeinmentes változatokkal is elérthető.

Egész napok kávézás veszélyei

Amilyen áldásos lehet egy reggeli kávé hatása, egész napos fogyasztásától óva intenek a kutatók. Ha egész nap isszuk a koffeines italt az megzavarhatja a cirkadián ritmus és a kortizol termelését, ami ronthat a szív és érrendszer állapotán, de az elalvást is megnehezíti, mivel a koffein csökkenti a pihentető alváshoz szükséges melatonin hatását.