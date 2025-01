Arctérkép: betegségekről árulkodó jelek - Ne menj el mellettük!

Nem csak hiúságből érdemes figyelni magunkat a tükörben, hanem azért is, mert számos betegséget jelez az arcunk. Egy ránc, ami még addig nem volt ott, egy folt vagy egy duzzanat is gyanúra adhat okot. Az arctérkép ismerete 3000 évre nyúlik vissza és a holisztikus gyógyításban ma is használják.

Arctérkép: figyeld meg, melyik részhez, milyen szerv tartozik

Az arctérkép betegségeket jelezhet

Az arctérképet már az ókori kínaiak is használták, olvastak abból, ha foltok jelennek meg az arcbőrön vagy bármilyen furcsa elváltozást észleltek. A diagnosztikai módszerek azóta természetesen modernebbek lettek, de nem árt tudni, hogy az arcod valóban betegségek jelzője lehet.

Nézzük, melyik régióhoz, mi tartozik!

A hormonháztartásunk működését az áll és a nyak szimbolizálja, ha ezeken a részeken tapasztalunk elváltozást, érdemes lehet endokrinológushoz fordulni, esetleg nőgyógyászati hormonpanelt kérni, de az is lehet, hogy csak túl sok sót vagy vizet vittünk szervezetünkbe. A szánk környéke a fűszeres és zsíros ételekre reagál azonnal, de a stressz is ott okoz elváltozást. A foltok és vonalak a homlokon a vékonybél, a vastagbél és a húgyhólyag működési problémáinak az eredménye és szintén a kezeletlen stresszhez is köthető.

Az arccsont körüli részből a vesék és a tüdők állapotára következtethetünk. Helytelen táplálkozás, túlzott cukorfogyasztás, rendszertelen alvás és dohányzás is okozhat ezen a részen elváltozást, ez utóbbi főleg a nem kívánatos ráncok formájában. A cigarettázás egyébként a száj környékén is nyomot hagy, aki dohányzik, annak sokkal fiatalabb korában lesz lefelé görbülő a szájzuga, mint aki nem.

A szívünket az orr szimbolizálja, de a koleszterinszintünk eltérései is ott jelentkeznek, a szemöldök közötti terület megváltozása pedg azt jelentheti, hogy nem megfelelő ételekkel, gyógyszerekkel, netán alkohollal túlterheltük a májunkat.

A zsírmáj népbetegségnek számít A nem alkoholos zsírmáj betegség a túlsúllyal hozható összefüggésbe, ami az Egyesült Államok lakosságának közel 25 százalékát érinti. Maga a betegség meglehetősen gyakori, és kezdetben általában észrevétlen marad. Számos esetben viszont gyulladás alakul ki, ami a máj károsodásához vezet. Az utóbbi években egyre fiatalabbaknál is diagnosztizálnak zsírmájat, ami egyértelműen az egészségtelen étkezés számlájára írható.

Nem szentírás...

Természetesen az arcunkon megjelenő változások nem feltétlenül kapcsolódnak betegségekhez, a legtöbb esetben a bőrállapotunk változása az, ami szembetűnik.