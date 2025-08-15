Szavaztak a nők: ettől a hobbitól lesz a legszexibb egy férfi

Egy kutatásban arra keresték a választ, melyik a legszexibb hobbi, aminek a férfiak hódolhatnak. A listában összesen 74 elfoglaltságra lehetett szavazni az alapján, hogy mi „vonzó” és mi „nem vonzó” a kutatásban résztvevők számára. A nők 98,2 százaléka tette le a voksát az olvasás mellett. Fiúk, ideje eldobni a játékkonzolokat és felkapni egy könyvet!

Az olvasás lett a legszexibb hobbi

Forrás: Shutterstock

A legszexibb hobbi érzelmi intelligenciát és nyitottságot sugároz

Az olvasás nemcsak annyit jelent, hogy valaki szereti a könyveket és a történeteket, hanem sokkal mélyebb üzenetet hordoz magában. Egy férfi, aki szívesen foglalja el magát olvasással, intellektuális kíváncsiságot, érzelmi intelligenciát és nyitottságot sugároz. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik hosszú távon is vonzóvá teszik az ellenkező nemet. Az olvasásnak van egy másik üzenete is: az illető valószínűleg sokkal jobban képes lelassítani a gondolatait, fókuszálni, és időt szánni a körülötte zajló dolgokra – ezek csupa olyan tulajdonságok, amelyek manapság igencsak ritkák, így nagyon vonzók is.

A nyerő hobbik listáján a főzés is

A dobogó második fokán az idegen nyelvek tanulása, elsajátítása végzett, ami kulturális nyitottságot, elfogadást és szintén intellektualitást sugall. Rögtön ezután következett a hangszeren való játék, ami arra enged következtetni, hogy az illető kreatív művészlélek, szabad szellem és kitartó. A negyedik helyen a főzés végzett, amely együtt jár a gondoskodással, figyelmességgel és a romantikával is.

Forrás: Shutterstock

Melyek a legkevésbé vonzó hobbik a nők számára?

A lista másik végén a passzív, „menekülő” hobbik − amelyek már függőségnek is nevezhetők − álltak, mint a bulizás, alkoholfogyasztás, cosplay, videójátékok, kriptovaluták követése. Ezek többnyire olyan időtöltések, amik nem hasznosak, nem viszi előre az egyént semmilyen módon.