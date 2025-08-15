Szavaztak a nők: ettől a hobbitól lesz a legszexibb egy férfi

Egy kutatásban arra keresték a választ, melyik a legszexibb hobbi, aminek a férfiak hódolhatnak. A listában összesen 74 elfoglaltságra lehetett szavazni az alapján, hogy mi „vonzó” és mi „nem vonzó” a kutatásban résztvevők számára. A nők 98,2 százaléka tette le a voksát az olvasás mellett. Fiúk, ideje eldobni a játékkonzolokat és felkapni egy könyvet!
Az olvasás nemcsak annyit jelent, hogy valaki szereti a könyveket és a történeteket, hanem sokkal mélyebb üzenetet hordoz magában. Egy férfi, aki szívesen foglalja el magát olvasással, intellektuális kíváncsiságot, érzelmi intelligenciát és nyitottságot sugároz. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik hosszú távon is vonzóvá teszik az ellenkező nemet. Az olvasásnak van egy másik üzenete is: az illető valószínűleg sokkal jobban képes lelassítani a gondolatait, fókuszálni, és időt szánni a körülötte zajló dolgokra – ezek csupa olyan tulajdonságok, amelyek manapság igencsak ritkák, így nagyon vonzók is.
A dobogó második fokán az idegen nyelvek tanulása, elsajátítása végzett, ami kulturális nyitottságot, elfogadást és szintén intellektualitást sugall. Rögtön ezután következett a hangszeren való játék, ami arra enged következtetni, hogy az illető kreatív művészlélek, szabad szellem és kitartó. A negyedik helyen a főzés végzett, amely együtt jár a gondoskodással, figyelmességgel és a romantikával is.
A lista másik végén a passzív, „menekülő” hobbik − amelyek már függőségnek is nevezhetők − álltak, mint a bulizás, alkoholfogyasztás, cosplay, videójátékok, kriptovaluták követése. Ezek többnyire olyan időtöltések, amik nem hasznosak, nem viszi előre az egyént semmilyen módon.
A felhasználók a Reddit platformján vitatkoztak a kutatás eredményeivel kapcsolatban. Többen is állították, hogy a dobogós hobbik mind kreatívak, intellektuálisan vonzóvá teszik az egyedet, azonban a lista végén maradtak az olyan elfoglaltságok, amik a lazításra szolgálnak. Úgy vélik, az utóbbiakat sem lehet teljesen kikerülni, hiszen mindenkinek szüksége van a kikapcsolódásra, de ne ezek legyenek a fő dolgok, amiket a szabadidejükben csinálnak a férfiak.
