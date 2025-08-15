Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emily Blunt új frizurával sokkol: megváltozott külsővel forgatja Az ördög Pradát visel 2-t New Yorkban - Fotók

GC Images - XNY/Star Max
forgatás Az Ördög Pradát visel Emily Blunt hajszín
Szabados Dániel
2025.08.15.
Akik szerették az első részt, már tűkön ülnek, hogy láthassák Az ördög Pradát visel folytatását. A filmet, ahol nem csak a sztori számít, de a divat szerelmeseinek is igazi kánaán. Azt már most tudni, Emily Blunt karaktere nagy meglepetéseket tartogat.

Ahogy a minap írtunk is róla, Emily Bluntot lencsevégre kapták Az ördög Pradát visel forgatásán. A legnagyobb meglepetést mégis Emily Blunt új hajszíne okozta: ez az elképesztően vagány, tüzes árnyalat az év egyik legnagyobb trendje lehet. Nos, a színésznő legutóbbi megjelenése még ennél is váratlanabb: most platinaszőke bobbal tűnt fel. 

NEW YORK, NY - JULY 29: Emily Blunt is seen on the set of "The Devil Wears Prada 2" on July 29, 2025 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
Emily Blunt hajszíne az év trendje lehet
Forrás: GC Images

Emily Blunt frizurája teljesen megváltozott

A 42 éves színésznő, Emily Blunt meglepő külsővel jelent meg Az ördög Pradát visel folytatásának forgatásán New Yorkban: karaktere, Emily Charlton jellegzetes vörös haját platinaszőkére váltotta. A frizura megváltozatása mögötti okot egyelőre nem tudni, de a találgatások már megindultak:  a jelenet akár egy mentális válsághelyzetet, visszaemlékezést vagy inkognitóban végzett munkát is jelképezhet a fiktív Runway magazinnál. A forgatási képeken Blunt egy Coach pulóvert viselt, amelyen almafa és „NY” felirat szerepelt, ehhez ezüst nyakkendőt, Dior napszemüveget és élénkpiros nadrágot viselt.

 Az IMDb információi szerint a cselekményben Charlton korábbi főnökével, Miranda Priestlyvel kerül szembe, miközben a nyomtatott sajtóban a reklámbevételekért folyik a verseny.

