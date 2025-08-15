Emily Blunt új frizurával sokkol: megváltozott külsővel forgatja Az ördög Pradát visel 2-t New Yorkban - Fotók

Ahogy a minap írtunk is róla, Emily Bluntot lencsevégre kapták Az ördög Pradát visel forgatásán. A legnagyobb meglepetést mégis Emily Blunt új hajszíne okozta: ez az elképesztően vagány, tüzes árnyalat az év egyik legnagyobb trendje lehet. Nos, a színésznő legutóbbi megjelenése még ennél is váratlanabb: most platinaszőke bobbal tűnt fel.

Emily Blunt hajszíne az év trendje lehet

Forrás: GC Images

Emily Blunt frizurája teljesen megváltozott

A 42 éves színésznő, Emily Blunt meglepő külsővel jelent meg Az ördög Pradát visel folytatásának forgatásán New Yorkban: karaktere, Emily Charlton jellegzetes vörös haját platinaszőkére váltotta. A frizura megváltozatása mögötti okot egyelőre nem tudni, de a találgatások már megindultak: a jelenet akár egy mentális válsághelyzetet, visszaemlékezést vagy inkognitóban végzett munkát is jelképezhet a fiktív Runway magazinnál. A forgatási képeken Blunt egy Coach pulóvert viselt, amelyen almafa és „NY” felirat szerepelt, ehhez ezüst nyakkendőt, Dior napszemüveget és élénkpiros nadrágot viselt.