Ismeretlen színész bújhat a 007-es ügynök bőrébe – először történik ilyen a franchise történelmében

Úgy tűnik, meglepő fordulatot vett a James Bond 26. részének előkészülete, amit Denis Villeneuve rendez. Scott Rose Marsh, a nagyközönség számára még ismeretlen brit színész, a nemrégiben képernyőpróbán járt, hogy eljátszhassa a 007-es ügynök szerepét. Ha tényleg őt választják, az szakíthat a hagyományokkal, mivel még nem volt példa arra, hogy a legendás ügynök szerepét egy kevésbé ismert színésznek adták volna.

Forrás: Forrás: Twitter

Scott Rose Marsh nevét mindeddig nem sokan hallották, mindössze a brit színházi és független filmes közösség találkozhatott vele. Ha hivatalosan is megkapja a szerepet, az azt jelentheti, hogy ő az első olyan 007-es ügynök, aki úgy bújik a karakter bőrébe, hogy előtte nem volt világsztár, és ő lehet az első vörös hajú James Bond is. A korábbi találgatásokban olyan neveket is említettek, mint Tom Holland, akiről már tudjuk nem lett befutó, de Jacob Elordi, Harris Dickinson és Jonathan Bailey neve is felmerült. Közös bennük, hogy ők mind befutott, nemzetközileg elismert színészek, azonban Marsh felbukkanása azt is jelentheti, hogy a készítők egy teljesen más koncepcióban gondolkoznak.

Mit hozhat egy teljesen új név?

A legtöbb vélemény alapján, ha lehetőséget adnak egy teljesen új színésznek, az azt is jelentheti, hogy a készítők azt szeretnék, ha a közönség mindenféle előítélet nélkül ismerné meg az új Bondot. Ez frissességet, kiszámíthatatlanságot és a karakter teljes újragondolását hozhatja be a történetbe.

Már túl van a képernyőpróbán

Ugyan a hivatalos bejelentés még várat magára, de a képernyőpróba híre azt jelentheti, hogy Scott Rose Marsh hatalmas eséllyel pályázik mindenki kedvenc ügynökének a szerepére. Hiába a titoktartás, elég hamar kikerült az új név és a rajongókat már most megosztotta a hír. Vajon képes lesz Marsh Daniel Craig nyomdokaiba lépni?

Ő lenne az első vöröshajú James Bond

Forrás: Instagram

A nagy Bond-kérdés

Ha valóban hihetünk a legújabb pletykáknak és Marsh lesz a legújabb James Bond, az nemcsak a zereplőválogatás terén újdonság, hanem tudatos marketingdöntésről is beszélhetünk. A stúdió erősen bízhat abban, hogy Bond karaktere önmagában is eladható, mindenféle hátszél nélkül, és ez teljesen új fejezetet nyithat az egész franchise történelmében.