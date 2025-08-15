Liam Payne ruháiban alszik a mai napig párja, Kate Cassidy: – "A gyásznak nincs lejárati dátuma"

Kate Cassidy, a tavaly októberben elhunyt Liam Payne barátnője közösségi oldalán osztotta meg, még mindig gyászol és úgy érzi, soha nem teszi túl magát szerelme halálán.

Liam Payne és Kate Cassidy az esküvőt tervezték

Forrás: Getty Images Europe

„Nincs kézikönyv vagy irányelv a gyászhoz” − Kate lassan egy éve vesztette el Liam Payne-t

„A gyász olyan, mint egy olyan világ, amiben felébredsz, és már semmi értelme sincs, különösen akkor, ha olyan hirtelen és váratlanul veszítesz el valakit. Ilyenkor nehéz megbocsátani a világnak, amiért elszakította tőled” – fogalmazott Kate Cassidy. Hozzátette: „A gyásznak nincs lejárati dátuma. Nem olyasmi, amin megtanulsz túllépni, hanem olyasmi, amit megtanulsz továbbcipelni.” Kate elmondta, sokszor még mindig kábultnak érzi magát a gyásztól és úgy érzi, ez az élete végéig eltart majd. „Nincs kézikönyv vagy irányelv a gyászhoz. Mindenki másképp birkózik meg vele” – jelentette ki.

A szokásairól is beszélt

Kate elmondta, hogy gyakran olvassa Liam leveleit, és ilyenkor azok az ő hangján szólalnak meg a fejében. Hozzátette, gyakran Liam ruháiban alszik, és akkor még jobban érzi a közelségét és a közös fotóikat is sokszor megnézi.