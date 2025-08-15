Liam Payne ruháiban alszik a mai napig párja, Kate Cassidy: – "A gyásznak nincs lejárati dátuma"

Kate Cassidy, a tavaly októberben elhunyt Liam Payne barátnője közösségi oldalán osztotta meg, még mindig gyászol és úgy érzi, soha nem teszi túl magát szerelme halálán.
„A gyász olyan, mint egy olyan világ, amiben felébredsz, és már semmi értelme sincs, különösen akkor, ha olyan hirtelen és váratlanul veszítesz el valakit. Ilyenkor nehéz megbocsátani a világnak, amiért elszakította tőled” – fogalmazott Kate Cassidy. Hozzátette: „A gyásznak nincs lejárati dátuma. Nem olyasmi, amin megtanulsz túllépni, hanem olyasmi, amit megtanulsz továbbcipelni.” Kate elmondta, sokszor még mindig kábultnak érzi magát a gyásztól és úgy érzi, ez az élete végéig eltart majd. „Nincs kézikönyv vagy irányelv a gyászhoz. Mindenki másképp birkózik meg vele” – jelentette ki.
Kate elmondta, hogy gyakran olvassa Liam leveleit, és ilyenkor azok az ő hangján szólalnak meg a fejében. Hozzátette, gyakran Liam ruháiban alszik, és akkor még jobban érzi a közelségét és a közös fotóikat is sokszor megnézi.
A One Direction egykori énekese Liam Payne (akinek a halála miatt öt ember ellen emeltek vádat) tragikus hirtelenséggel hunyt el, a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel 3. emeletén lévő szobájából zuhant ki az épület teraszára. Korábban barátnője is Argentínában tartózkodott, ám ő visszatért az Egyesült Államokba. Kate és Liam 2022-ben ismerkedett meg, amikor Kate – akkor még pincérnőként – egy charlestoni bárban kiszolgálta a sztárt. Payne azonnal elkérte a telefonszámát, és rövid időn belül egymásba szerettek. Cassidy azt állítja, az esküvőt tervezték.
