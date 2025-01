Ezt az 5 ételt és gyógyszert tilos együtt fogyasztani!

Egyes élelmiszerek a jóllakottság érzésén kívül más hatással is lehetnek szervezetünkre: gátolhatják, vagy akár fel is erősíthetik bizonyos gyógyszerek hatását. Ráadásul komoly mellékhatásokat és akár maradandó egészségkárosodást is okozhatnak! Mutatjuk, mit, mivel ne vegyél be soha!

Bizonyos ételek és italok befolyásolhatják a gyógyszerek felszívódását a szervezetben. Lorrie Pool diplomás ápoló a houstoni CLS Health TikTok-oldalán 5 olyan ételt és gyógyszert sorolt fel, amelyekre érdemes odafigyelni, mert mert nem szerencsés őket együtt fogyasztani. Figyelj oda mivel veszed be a gyógyszered!

Forrás: Shutterstock Ezekre figyelj, ha gyógyszert veszel be Egyes ételek és italok képesek növelni vagy csökkenteni a gyógyszerek hatóanyagának a vérben való koncentrációját, ami alapvetően megváltoztathatja a gyógyszer hatását. Például, bizonyos gyümölcslevek képesek befolyásolni azoknak az enzimeknek a működését, amelyek a gyógyszerek metabolizmusáért felelősek. Ezért is alapvető fontosságú, hogy gondosan megválogassuk, mit eszünk és iszunk, különösen akkor, ha gyógyszereket szedünk. Vérhígító és leveles zöldségek A nővér szerint a leveles zöldek befolyásolhatják a vérhígító gyógyszerek hatását. A K-vitaminban gazdag élelmiszerek, mint például a zöld leveles zöldségek (spenót, saláta, káposzta), a csicseriborsó, a máj, a tojássárgája, az érett sajtok, az avokádó és az olívaolaj befolyásolhatják a vérhígító gyógyszerek hatását. Ahelyett, hogy ezeket az élelmiszereket kiiktatnánk az étrendünkből, próbáljuk meg egyenletesen elosztva és folyamatosan fogyasztani ezeket az élelmiszereket, hogy a K-vitamin szintünk a vérben stabil maradjon. Antibiotikumok és tejtermékek Egyes antibiotikumokat nem ajánlott magas kalciumtartalmú tejtermékekkel bevenni. Az orvosok szerint az olyan tejtermékek, mint a tej, joghurt, vagy a kalciummal dúsított ételek és italok akadályozhatják bizonyos antibiotikumok - például a ciprofloxacin és a fluorokinolonok - felszívódását. A fluorokinolon tartalmú gyógyszereket legalább 1-2 órával a tejtermékek fogyasztása előtt vagy 4 órával azután vegyük be. Koleszterincsökkentő és a grépfrút A grépfrútban található egy vegyület, ami befolyásolja a sztatinok, vagyis a magas koleszterinre adott gyógyszerek hatását. A furanokumarin gátolja a szervezet gyógyszereket és más vegyi anyagok lebontó képességét vagyis a máj nem tudja lebontani és sokkal nagyobb dózisban is bekerülhetnek egyes hatóanyagok a véráramba. Valamint a gyümölcsben található naringin nevű polifenol jelentősen befolyásolja sok más gyógyszer hatásmechanizmusát is.