Mi a helyzet az étrend-kiegészítőkkel, vitaminokkal?

Nemcsak a gyógyszerek, hanem az étrend-kiegészítők és a gyógyhatású készítmények is veszélyessé válhatnak a lejárati idő után. A vitaminok, ásványi anyagok és egyéb készítmények is káros anyagokká válhatnak lejáratuk után. Ezen készítmények biztonságos elhelyezése is ugyanolyan fontos, mint a gyógyszereké: soha ne tartsuk meg őket a lejárati idő után!