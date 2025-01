Oregánóval a mellrák ellen: biztató kutatási eredmények

Az oregánó a mediterrán konyha egyik legismertebb fűszernövénye, és nemcsak ízletes, de számos egészségügyi előnnyel is rendelkezik. Kutatások szerint antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásai is vannak, valamint a mellrák megelőzésében is szerepe lehet.

Bár a mediterrán konyha egyik alapfűszereként lett ismert, az oregánó jótékony hatásai és felhasználási lehetőségei messze túlmutatnak az étkezésen. Széles körben alkalmazzák az egészségmegőrzésben, a hagyományos gyógymódokban és a háztartásban is: bátran kijelenthetjük tehát, hogy az oregánó az egyik legértékesebb növényi kincsünk. Most azt kutatják, jótékony hatásai segíthetnek a mellrák megelőzésében. Az oregánó és a mellrák kapcsolata még nem bizonyított

Forrás: Shutterstock Az oregánó egészségre gyakorolt pozitív hatásai 1. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatás Az oregánó növényi vegyületekben gazdag, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Fenolos vegyületeket tartalmaz – beleértve a fenolsavakat, például a rozmaringsavat, a klorogénsavat, – valamint flavonoidokat. Ezen anyagok mindegyike védelmet nyújt a sejtkárosodással szemben azáltal, hogy semlegesíti azokat a molekulákat, amelyeket reaktív oxigénfajoknak (ROS) neveznek. Ezek jelentősen károsíthatják az egészséget, ha túl magas szinten vannak jelen a szervezetben. 2. Oxidatív stressz csökkentése Az intenzív fizikai edzés, például a magas intenzitású erő- és kardióedzés, növelheti az oxidatív stresszt. Ez izomkárosodást eredményezhet, és negatívan befolyásolhatja az immunrendszert. Az oregánó fogyasztása segíthet ellenállni ezeknek a hatásoknak; elősegíti a jobb izomregenerációt és védi a szervezetet a sejtkárosodástól, és az oxidatív stressz káros következményeitől. Egy 24 férfi katonából álló csoportot vizsgáló kutatás kimutatta, hogy azok a férfiak, akik egy intenzív fizikai állapotfelmérő teszt után 500 mg oregánó port vettek be, megnövekedett antioxidáns szinteket mutattak a vérükben. Bár ezek az eredmények rendkívül biztatóak, további kutatások szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, hogyan befolyásolja az oregánó a szervezet antioxidáns szintjeit, és hogyan véd a sejtkárosodástól. 3. K1-vitaminban gazdag A K-vitamin – különösen a K1-vitamin – számos fontos szerepet játszik az egészség fenntartásában: segíti a véralvadási fehérjék aktiválódását, amelyek elengedhetetlenek a vérzés megállításához sérülések esetén.

hozzájárul a csontok mineralizálásához, mivel segíti a kalcium beépülését a csontokba. A csontok mineralizálása azt jelenti, hogy a kalcium és más ásványi anyagok beépülnek a csontszövetbe, biztosítva annak szilárdságát és stabilitását.

fontos szerepet játszik az erek falának védelmében.

részt vesz a sejtek normál működésében, és segíthet a szövetek regenerálódásában. 4. Vasban gazdag Az oregánó vasban gazdag, amely nélkülözhetetlen része a hemoglobinnak. A hemoglobin a vörösvérsejtekben található, és az oxigént szállítja a tüdőtől a test többi részéhez. A vas részt vesz az energia előállításában, a növekedésben, a hormonális szintézisben és az idegrendszeri fejlődésben is. A K1-vitamin segíti a véralvadási fehérjék aktiválódását, amelyek elengedhetetlenek a vérzés megállításához sérülések esetén

Forrás: Shutterstock

Segíthet a mellrák ellen? Rágcsálókon végzett kutatások megállapították, hogy az oregánó magas étrendi bevitele gátolhatja bizonyos daganatok növekedését, beleértve a mellrákot. Az állatokon végzett kutatások azt is kimutatták, hogy az oregánó antidiabetikus, antidepresszáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezhet. Bár ezek az eredmények rendkívül biztatóak, jelenleg nincs kellő bizonyíték arra, hogy az oregánó ezeket a jótékony hatásokat az emberek számára is biztosítani tudja.