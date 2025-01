Télen kevesebbet iszunk, mint a melegebb hónapokban, így logikusnak tűnik, hogy kevesebbet is pisilünk. Ám bármilyen meglepő, ez nem így van, sőt! Mi az oka, hogy a kevesebb folyadék mellett is többet járunk a mosdóba? Több is van, mint hinnéd.

Oka van annak, hogy télen többet pisilünk

Forrás: Shutterstock

1. ok: a test hőszabályozó rendszere

Az egyik fő oka annak, hogy a hidegben többször kell pisilned, a test hőszabályozó rendszere. A testfolyamatosan igyekszik stabil hőmérsékletet fenntartani— amikor a külső hőmérséklet csökken, a test összeszűkíti az ereket, hogy megőrizze a hőt. Azonban ennek a folyamatnak a mellékhatása, hogy a véráramlás a végtagokban csökken, így a vesék több folyadékot szűrnek ki, hogy fenntartsák a megfelelő vérnyomást és a szervezet vízháztartását. Ennek következtében a vese gyorsabban dolgozik, több vizelet termelődik, és ennek következményeként a hólyag gyorsabban megtelik. A hideg hatására tehát a vese működése gyorsulhat, mivel a test igyekszik megszabadulni a felesleges plusz folyadéktól, amit az erek összeszűkülése okoz.

2. ok: a hormonális változások

A hideg hatására nemcsak a vesék, hanem a hormonális rendszer működése is megváltozik. A szervezetben ilyenkor több antidiuretikus hormon (ADH) szabadul fel, amely általában csökkenti a vizelet mennyiségét, miközben a szervezet igyekszik alkalmazkodni a hőmérséklethez. A test folyamatosan igyekszik hőt termelni, erre válaszul fokozódhat a folyadék ürítése a szervezetből. Ez a hormonális válasz is hozzájárulhat a gyakori vizelési ingerekhez.

3. ok: az öltözködés

A hidegben a testhőmérséklet fenntartásában az öltözködés is fontos tényező. Télen gyakran több réteg ruhát viselünk, és az alsóneműk, vastag harisnyák, térdzoknik stb. miatt a testünk nehezebben ad le hőt. A vérkeringés lelassulhat, a testhőmérséklet emelkedhet, emiatt pedig növekedhet a vizelettermelés. Emellett az öltözködés miatti komfortérzetváltozás is befolyásolhatja a hólyag érzékenységét, így télen a vizelet ürítése gyakoribbá válhat.

4. ok: a téli folyadékbevitel

Bár télen a legtöbben kevesebbet iszunk, mint nyáron, mégis fontos figyelni a megfelelő hidratáltságra. A téli hónapokban a szárazabb levegő, a fűtés, a hideg szél és a hideg italok miatt a test vízháztartásának egyensúlyáért több folyadékra van szükség, és ez is hozzájárulhat a fokozott vizeletürítéshez. Ráadásul mivel a hideg hatására a vizelet sűrűbb lehet, könnyen előfordulhat, hogy a hólyag telítődik, és emiatt gyakrabbn érzünk vizelési ingert.