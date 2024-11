Ezt áruja el az egészségedről a vizeleted színe

Ha pisilés után eddig nem pillantottál bele rendszeresen a WC csészébe, akkor itt az ideje, hogy ezt a hasznos szokást bevezesd. A vizeleted színe ugyanis sok mindent elárulhat egészségedről. A szakemberek szerint bár nincs pontos meghatározás arra vonatkozóan, hogy milyen a „normális” színű vizelet, az azonban biztos, hogy valahol a sárga szín árnyalatainak spektrumain belül kell lennie. Általánosságban elmondható, hogy minél több vizet iszunk, annál átlátszóbb lesz a vizeletünk.

A vizelet színe sok mindent elárulhat egészségedről

Mit jelez, ha rendellenes színű a vizelet?

1. Sötétsárga, narancssárga vizelet

A fentiekből következik, hogy ha a vizelet sötétsárga, vagy sötét narancssárga árnyalatú, akkor az azt jelezheti, hogy a szervezeted nem kap elegendő vizet. A sötétebb vizelet mellett a dehidratáltság jelei lehetnek még a fáradékonyság, a hidegrázás, a fejfájás, a rossz lehelet, a cukoréhség és az izomgörcsök. Javasolt napi 1,5-2 liter vizet meginni, ezzel a vizelet szépen visszanyeri eredeti, egészséges halványsárga színét. Egyes vitaminok, mint az A- és a B-12 vitamin narancssárgára színezheti a vizelet színét, a narancsos árnyalat azonban máj vagy epeproblémára is utalhat.

2. Rózsaszínes, vagy piros vizelet

Ha mostanában több áfonyát, céklát, vagy rebarbarát ettél, akkor előfordulhat, hogy azt tapasztalod, hogy a vizeleted rózsaszínes, vöröses árnyalatú lesz. Ha azonban nem ettél ilyesmit, akkor az is lehetséges, hogy a piros szín vér jelenlétére utal. Számos oka lehet annak, ha a vizeletben vér található – ilyen esetben azonnal keresd fel orvosodat, mert előfordulhat, hogy húgyúti fertőzés, vesekő, vagy egyéb húgyúti rendellenesség gyanúja áll fenn. Szélsőséges esetben a véres vizelet daganatot is jelezhet.

3. Sötétbarna vizelet

A sötétbarna vizelet súlyos kiszáradást jelezhet, de bizonyos ételek, mint a rebarbara, az ázsiai fava bab és az aloe is sötét színűvé festheti a vizelet színét. Ha a közelmúltban urológiai beavatkozáson esetél át, akkor a barna vizelet a vér felszívódását is jelezheti. Egyes antibiotikumok, hashajtók, és egyéb gyógyszerek szintén barnára színezhetik a vizeletet. Ezen kívül a barna vizelet májbetegségre, májzsugorodásra, vagy rabdomiolízisre is utalhat, ami az izomszövet lebomlásával járó betegség. Azoknak, akik melanomán estek át, fokozottan oda kell figyelniük, ha vizeletük barnás árnyalatúvá változik, ebben az esetben ugyanis a barna vizelet a rák előjele is lehet.