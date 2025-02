Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a legendás focista lánya

Roy Keane lánya, Caragh őszintén vallott arról, hogyan élte meg, amikor 25 éves korában gyógyíthatatlan betegségt, lupuszt diagnosztizáltak nála.. A 29 éves Caragh Keane elmesélte, hogy a diagnózis után úgy érezte, mintha véget ért volna az élete.

Caragh Keane összetört a diagnózistól

Forrás: Caragh Keane/Instagram

Caragh Keane a szülei segítségével vette fel a harcot a betegséggel

Caragh elmondta, a szülei, Roy és Theresa, hatalmas támaszt jelentettek számára. Az egykori labdarúgó-legenda lánya úgy gondolja, hogy édesanyja pozitív hozzáállása és édesapja humorérzéke segített neki elviselnie a szenvedést. A betegség következtében Caragh extrém fáradtságot, ízületi fájdalmakat, alopeciát és a bőrén kialakuló fájdalmas hólyagokat tapasztalt. Az állapota annyira súlyos volt, hogy hosszú hónapokig nem tudta elhagyni az ágyát. Mindezek mellett le kellett mondania álmáról is, hogy tanár legyen, hiszen a betegsége nem tette lehetővé, hogy dolgozzon. Egyik legnehezebb pillanata az volt, amikor egy próbatanítás során a fájdalom és a kimerültség miatt képtelen volt folytatni az órát.

A lupusz egy autoimmun betegség, amely sorra támadja meg a test saját szöveteit, gyulladásokat okozva az ízületekben, a bőrben, a vesékben, a szívben, a tüdőben és az agyban. A betegség részben genetikai eredetű, azonban a pontos kiváltó okai még mindig nem teljesen ismertek. Az autoimmun betegségek kiszámíthatatlanok, fellángolásokkal és nyugalmi időszakokkal tarkítottak.

Életmódot változtatott

Miután hosszú időn át nem talált enyhülést, Caragh úgy döntött, hogy maga is kutatni kezd a lehetőségek után. Az immunrendszer és a bél mikrobiomjának kapcsolatát vizsgálva teljesen átalakította az étrendet. Az erősen feldolgozott élelmiszereket elhagyva bélbarát ételekre, biohúsra, halra, fermentált ételekre, csontlevesre és természetes táplálékkiegészítőkre helyezte a hangsúlyt. Néhány hónap múltán a haja újra nőni kezdett, a bőre is szebb lett, az ízületi fájdalmai is enyhültek és az életkedve is kezdett visszajönni.

Carragh életmódváltással vette fel a harcot a lupusszal

Forrás: Carragh Keane/Instagram

Saját vállalkozásba kezdett

Caragh miután a saját életén változtatott, másokon is szeretett volna segíteni. Létrehozta saját cégét, amely 100 százalékban bio táplálék-kiegészítőkkel és egészséges élelmiszerekkel segíti az autoimmun betegségben szenvedő embereket. A vállalkozás sikeres indulása nagy önbizalmat adott neki, és jelenleg élete egyik legboldogabb időszakát éli.