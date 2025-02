Életmentő popcorn: megdöbbentő ételek, amik jót tesznek az egészségednek

A legtöbben azt gondolják, hogy ahhoz, hogy egészséges életet éljenek, le kell mondaniuk azokról az ételekről, amelyekben igazán örömüket lelik, pedig ez közel sincs így.

Nem kell lemondanod a kedvenc ételeidről.

Forrás: Shutterstock

Hazugságban éltél eddig, ha a kedvenc ételeidről van szó?

1. Cukorka

Szegény cukorkákkal szemben rengeteg prekoncepció él: hizlalnak, tönkreteszik a fogakat, függőséget okozhatnak és így tovább.

Kutatások azonban kiderítették, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen ettek cukrot, egészségesebb felnőttek lettek és kevésbé hajlamosak a szívbetegségekre.

Arról nem is beszélve, hogy mivel sosem tiltották tőlük az édességet, így kevésbé habzsolták mániákusan később, tehát az elhízás kockázata is jóval kisebb volt náluk. Az egyedüli rossz hír, hogy a tanulmány azt is megállapította, hogy ezek a hatások idővel változnak, azaz azok, akik felnőttként naponta esznek édességet, nagyobb eséllyel híztak el.

2. Pattogatott kukorica

Gondoltad volna, hogy a popcorn megmentheti az életed?

A pattogatott kukorica ugyanis polifenoloknak nevezett antioxidánsokkal van, tele, amikről ismert, hogy csökkentik a rák és a szívrendszeri megbetegedések esélyét.

Egy adag ropogós nasi több polifenolt tartalmaz, mint egy egész napnyi gyümölcs és zöldség. Természetesen itt is van buktató: a feldolgozott vaj hatásai kevésbé jótékonyak, így érdemes minél natúrabb kukoricát választani.

3. Rágó

Valószínűleg gyerekként te is hallottad már a rémtörténetet, miszerint ha lenyeled a rágót, hat évig nem mozdul a beleidből. Azóta már jó páran megcáfolták ezt a tévhitet, azonban még mindig nem tekintenek jó szemmel a rágózásra.

Pedig javítja a memóriát és az agy teljesítményét, illetve csökkenti az étel utáni sóvárgást is.

A kellemes leheletről nem is beszélve!

4. Fagylalt

Talán senkit nem lep meg, hogy az olasz tudósok jó pár alkalommal górcső alá vetették kedvenc gelato-jukat, az eredmények pedig egészen kecsegtetőek.

A fagylalt ugyanis változatos tápértékkel rendelkezik, fehérjéket, cukrokat és zsírokat tartalmaz, hasonlóan egy kiadós ebédhez.

Mit állapítottak meg ebből az olaszok? Hogy nyugodtan hagyd ki az ebédet egy forró napon és falatozz helyette inkább fagylaltot.