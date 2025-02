Felkészültél? A Lidl most segít feltölteni szervezeted vitamin készleteit

Az egészséges táplálkozás az egyik legfontosabb alappillére a testi és lelki jólétünknek. A nemzetközi és hazai ajánlások szerint is naponta legalább 4 adag (min. 400 gramm) zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk, amivel nagy lépést tehetünk az egészségünkért, hiszen a zöldségek és gyümölcsök rengeteg rostot, vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst tartalmaznak. Amellett, hogy egészségesek, még változatosabbá is tehetjük az étkezésünket, új ízekkel és színekkel dobhatjuk fel a már megszokott ételeket. Sőt, még környezettudatosabbak is lehetünk, hiszen a növényi termékek előállítása általában kisebb környezeti hatást eredményez. Mi a helyzet a téli időszakban, amikor nehezebb változatosan és kiegyensúlyozottan étkezni, hogyan pótolhatjuk a hideg hónapokban ezeket a vitaminokat?

A Lidl tudja, mire van szüksége a szervezetednek

Sokan úgy gondolják, a gyorsfagyasztott zöldségek-gyümölcsök nem olyan értékes vitaminforrások, ez azonban nem így van, sőt! Ezek a termékek szüretelés után egyenesen a feldolgozóba kerülnek, majd feldolgozás után rögtön le is fagyasztják. Így azt értékes tápanyagok megmaradnak a termékben, tele különböző vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal, ráadásul egész évben elérhetők, illetve hosszabb ideig eltarthatók. Cikkünkben tippeket adunk arra, hogyan használhatjuk ki a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök előnyeit a mindennapi étkezések során.

Nem csalás, nem ámítás: zöldség-gyümölcs februárban is

A Lidl zöldség- és gyümölcskínálata egészen rendkívüli: hetente legalább 150-féle friss zöldségből és gyümölcsből választhatnak a vásárlók. A diszkontlánc számára ugyanis kiemelten fontos az egészséges táplálkozás ösztönzése az egész év során – így a téli hónapokban is kiváló ár-érték arányban válogathatunk a friss finomságokból. Amikor pedig éppen nem tudunk kedvünkre valót találni az idény zöldség- és gyümölcskínálatból, akkor sem kell lemondanunk a vitaminokról és rostokról, fogyasszunk bátran fagyasztott termékeket. Sok tévhit kering azonban a gyorsfagyasztott zöldségekről, gyümölcsökről, ezért nézzük meg, hogy mi is a valóság!