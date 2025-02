Veszélynek teszed ki magad, ha ilyen gyógyszert veszel be - Ne kockáztass!

A gyógyszer speciális termék. Nemcsak azért, mert sok esetben receptköteles, hanem azért is, mert a tárolása, az előkészítése, az adagolásának módja és az esetleges mellékhatásai kérdéseket vethetnek fel a felhasználókban. Nem mindegy, mit, mivel és mikor szedünk és az is fontos, hogy mit kezdjünk vele, ha lejárt.

A lejárt gyógyszer helye a patika gyűjtőjében van

Forrás: Shutterstock

Meddig használható fel egy gyógyszer?

A gyógyszerek lejárati idejét „EXP” vagy „Felh.:” jelzéssel mindig megtaláljuk a készítmény dobozán, ezért ha ez az információ a belső csomagoláson nem látható, őrizzük meg a gyógyszer dobozát! Előfordulhat, hogy lejárati időként csak az év és a hónap szerepel, ilyenkor az adott hónap utolsó napjáig használható a gyógyszer. Egyes készítmények felhasználási ideje felbontás után megváltozik, ezért érdemes egy alkoholos filccel felírni a bontás, vagy a lejárat dátumát. Lejárt gyógyszereket nem szabad felhasználni, és mivel a kommunális szemétbe ezek nem dobhatók, ezért a gyógyszertárakban található gyűjtőkben kell őket elhelyezni.

Ne tartogassuk évekig a pirulákat

Fontos, hogy rendszeres időközönként mindig vizsgáljuk át a házipatikánkat és aminek már lejárt a szavatossága, azokat semmiképp se vegyük be: vigyük vissza a patikába. A lejárt gyógyszerek jobb esetben csupán nem hatnak, azonban fontos tudni, hogy a gyógyszerek hatóanyagai a lejárati idő után már nem működnek megbízhatóan, így a lejárt gyógyszerek nemcsak hatástalanok, hanem potenciálisan veszélyesek is lehetnek. A gyógyszerek gyártói és a szakemberek nem vállalnak felelősséget a lejárt készítmények hatásáért, és egyáltalán ne higgyük, hogy egy percig is biztosak lehetünk abban, hogy nem okoznak mellékhatásokat vagy allergiás reakciókat. A lejárt paracetamol például nagyon rossz hatással lehet a májra, hányingert vagy hányást okozhat. Az isl előfordulhat, hogy a tabletták nem oldódnak fel jól, nem a megfelelő helyeken bomlanak le a szervezetben, vagy nem szívódnak fel megfelelően.

Utazás előtt gondoljuk át, mi kellhet!

Amennyiben utaznunk kell, mindig gondoljunk arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer legyen nálunk, főleg, ha valamilyen krónikus megbetegedés miatt állandó gyógyszerszedésre szorulunk. Szállításkor az eredeti csomagolásban vigyük magunkkal a gyógyszert, ne öntsük egybe a különböző készítményeket! Repülőn a kézipoggyászban vigyük fel a gépre a gyógyszereinket, így kisebb az esélye, hogy a csomagunk elkallódása esetén gyógyszer nélkül maradunk. A hűtést igénylő készítményeket speciális hűtőtáskában szállítsuk, de vigyázzunk arra, hogy ne érintkezzenek közvetlenül a jégakkuval - hangzik el a Semmelweis egyetem edukációs videójában.