Döbbenetes a különbség: Justin Bieber halvány árnyáka egykori önmagának - FOTÓK

A 30 éves Grammy-díjas énekes az elmúlt napokban többször is feltűnt New York utcáin, és kijelenthetjük, hogy egyre rosszabbul néz ki. Rajongói szerint a korábban energikus popsztár egyre nyúzottabb, tekintete üres, Justin Bieber halvány árnyéka egykori önmagának.

Justin Bieber napról napra rosszabbul néz ki

Forrás: Getty Images

A Daily Mail értesülései szerint Justin és Hailey Bieber házasságával évek óta problémák vannak - és ezt gyermekük születése sem tudta rendbehozni. Az énekes „elfogadhatatlan viselkedése” miatt barátai arra bíztatják Haileyt, hogy hagyja el a férjét.

Hailey szinte a házasságuk kezdete óta küzd Justinnal. Őrülten szereti őt, de a férfi egy elszabadult ágyúgolyó. Néhány barátja azt tanácsolta neki, hogy lépjen tovább, és hagyja el őt

– állította egy forrás a lapnak.

A problémák ellenére a modell úgy hitte, hogy első gyermekük, a 2024 augusztusában született Jack Blue Bieber érkezése változást hozhat. A bennfentesek szerint azonban a zenésznek továbbra is mentális problémái vannak, és képtelen alkalmazkodni az apaszerep kihívásaihoz.

Justin Bieber egyre nehezebben viseli a nyilvánosságot

A források szerint Bieber egyre nehezebben viseli a szerepléseket is.

„Az elmúlt években kifejlődött benne egy mély félelem a tömegtől és a szerepléstől. Ez az egyik oka annak, hogy már nem turnézik" – mondta egy bennfentes.

Hailey minden erejével próbálja támogatni férjét, de úgy tűnik, Bieber egyre inkább elzárkózik a külvilágtól. Hatalmas vagyona pedig lehetővé is teszi számára azt, hogy elszigetelten éljen.

Összehasonlításképpen: Justin Bieber egy évvel ezelőtt még így nézett ki

Forrás: Getty Images

„A világtól való elzártságnak ára van, és ez egy olyan támogató partner számára, mint Hailey, különösen megterhelő. Minden erejével próbálja segíteni Justint, hogy vissza tudjon térni a normális életbe" – mondta a forrás.

Justin Bieber még nem tér vissza a zenei életbe

A kis Bieber születése sem segített abba, hogy Justin visszatérjen a munkához, nem hozta meg az ihletet. Bár korábban jelezte, hogy stúdióban dolgozik, a turnézásról hallani sem akar.

A rajongók aggódnak Bieberért - nem csak azért, mert rosszul néz ki, a posztjai is furcsák mostanában. Az elmúlt hetekben olyan képet is posztolt, amin marihuánát szív éppen, aztán pedig azt állította, hogy Instagram-fiókját feltörték, nem is ő tette közzé a fotót. Később apósát, apósát, Stephen Baldwint is kikövette.