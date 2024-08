Megszületett Justin Bieber és Hailey első gyereke: már fotót is tettek közzé a kicsiről

Justin Bieber apa lett! Az énekes és Hailey Bieber első gyerekének születését az Instagramon jelentették be egy fotóval, és még a kisfiú nevét is elárulták. A kicsi a Jack Blues Bieber nevet kapta.

Justin Bieber és Hailey Bieber szülők lettek

Forrás: GC Images

Megszületett Justin Bieber és Hailey közös gyereke

Justin Bieber és Hailey idén májusban jelentették be, hogy első közös gyereküket várják. A pár akkor is Instagramon közölte az örömhírt a rajongókkal egy videó által, ami a Hawaii-szigeteken tartott fogadalommegújításukon készült. Ezután Hailey már büszkén mutogatta egyre jobban gömbölyödő pocakját, az utolsó ilyen fotót augusztus elején tette közzé, amin már látható volt, csupán napok válaszhatják el a szüléstől. Azóta pedig már meg is érkezett a családjukba Baby Bieber, bár a szülés pontos időpontjáról nem tettek közzé információt. Az azonban kiderült, hogy a kisfiuk a Jack Blues Bieber nevet kapta. Természetesen képet is tettek közzé a kicsiről, de csak az apró lábáról. Justin Bieber posztja alatt - amit felesége Instagram-sztoriban osztott meg - sorakoznak a gratuláló kommentek, köztük Khloé Kardashiané.

Justin Bieber és Hailey kisfia

Forrás: Instagram/Hailey Bieber

Hailey Bieber családja nem fog a kisbaba körül legyeskedni

Hailey Bieber nemrég bevallotta, nem igazán tartja a kapcsolatot a családjával. Édesapja, Stephen Baldwin azzal húzta ki a gyufát, hogy nemrégiben nyilvános posztban arra kérte Justin és Hailey követőit, hogy imádkozzanak a párért, amivel azt akarta mondani, hogy a válás szélén állnak. A pár annak idején ezért is osztotta meg a terhesség hírét: meg akarták előzni az ezt követő pletykaáradat kialakulását. De nemcsak Stephennel van baj, Hailey nővére is meglehetősen zűrös: a 31 éves Alaiát testi sértés miatt tartóztatták le Atlantában. A modell elárulta, szép emlékeket őriz a gyerekkoráról, de most a saját családjára koncentrál inkább. „Az életemnek a jelenlegi szakaszában nem állok közel a családomhoz. Független vagyok és a saját családomat építem. Persze, amikor visszagondolok a gyerekkoromra és arra, hogyan nőttem fel, szép emlékeim vannak, szerettek és én is őket" - mondta. Hailey és Justin titokban, 2018-ban házasodtak össze, majd 2019-ben egy családi bulit is tartottak, amiről néhány fotót az Instagramon is megosztottak követőikkel.