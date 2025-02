Így kerüld el a konfliktust a konditeremben

A téli időszak kifejezetten jó arra, hogy valami újba kezdj, vagy egy régi szokást új szintre emelj. Az év elején mindannyian tele vagyunk energiával és motivációval. Ha bizonyítékra van szükséged, menj el bármelyik konditerembe, és látni fogod, hogy mennyire zsúfolt. Nincs még egy olyan hónap, amikor várólista van az órákra, várni kell a gépekre és még öltözőszekrényt sem biztos, hogy találsz. A konditeremben, mint minden közösségi térben van néhány íratlan szabály, amelyeket érdemes betartanod, hogy ne kerülj konfliktusba senkivel.

A borotválkozást és a telefonálást ne a konditeremben intézd!

4 szabály, amit érdemes betartanod a konditeremben

1. Viselj friss edzőruhát!

Ez talán nyilvánvalónak tűnik, és előfordul, hogy a kedvenc edzőszetted a szennyesben van, de akkor válassz mást. A sportruházat gyakran szintetikus anyagokból készül, amelyek edzés közben, akár egyetlen használat után is elkezdhetnek szagosodni. Ez nemcsak neked lesz kellemetlen, hanem a környezetednek is zavaró lehet. Próbálj friss ruhát viselni a konditeremben, és mindig szaglászd meg őket indulás előtt. Ha a ruháid néha mosás után is kellemetlen szagúak, speciális mosószerekkel és fertőtlenítőszerekkel mosd ki őket, vagy itt az ideje jobb minőségű ruhákat vásárolni.

2. A szépségápolási rutinokat hagyd otthonra!

A személyes higiénia természetesen kötelező, különösen edzés után. Azonban minden, ami túlmutat a klasszikus zuhanyzáson és alapvető bőrápoláson, nem való az öltözőbe. Ha például már régóta nem borotválkoztál, ezt inkább otthon, a saját fürdőszobádban intézd el, egyrészt, hogy ne dugítsd el a kondi lefolyóját, másrészt mert a konditermi zuhanyzó nem erre van. Ugyanez vonatkozik a bőrradírozásra, bőrkeményedések eltávolítására és körömvágásra is.

3. Rakj rendet magad után!

Ha téged is frusztrál, hogy nem találsz meg egy-egy eszközt, amivel edzeni szoktál, akkor te figyelj oda arra, hogy visszateszed az eszközöket a helyükre. Ez minden felszerelésre vonatkozik. Ha például nehéz súlyokat, például kézi súlyzókat rossz polcra teszel, azok leeshetnek és sérülést okozhatnak másnak. Ha látod, hogy egy-egy eszköz útban van, akkor is tedd vissza a helyére, ha nem te használtad, mert balesetet és sérülést okozhat.

A tisztaságra is figyelj! A használt törölközőidet dobd a terem szennyeskosarába, töröld le a szőnyeget használat után, és dobd a szemetet a kukába.